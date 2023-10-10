我要瞓鬥｜泰臣心靈導師教瞓鬥師釋放壓力文叔感謝拍檔畀到力量我姵如贏獎金助男友度難關
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 逢周一至周五晚 10 點半，推出 15集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。
J2（82 台）王牌節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，本周進入淘汰階段，昨晚（9 日）有 3 隊出局。明晚（11 日）素人及藝人組經歷 42 小時「瞓鬥」，生理及心理俱疲，泰臣出場為各人充當心靈導師，教導各人模仿漁翁撤網，同時將心聲叫出來，抒發情緒。最先上場的是陳建文（文叔），他在節目中經常被方紹聰（奶仔）責難，但他拋漁網後大叫「奶仔多謝你」，在場各人大讚「好有愛」、「好感動」，連帶身旁奶仔亦眼有淚光。文叔同奶仔接受大會訪問時，講到參加《我要瞓鬥》的緣起，文叔明言受奶仔邀請，他說︰「第二個叫我未必會，呢個叫就要參加。」文叔同奶仔相識 10 多年，欣賞對方優點是直接同快，每次自己「雲遊」，都靠對方拉回正軌︰「佢會叫你注意下，畀到力量人哋。」而奶仔自爆是第二趟被文叔整喊，他靦腆的說︰「有次因為拍劇鬧文叔，自己事後諗返覺得好 mean，鬧咗個師兄，但佢又好似無怪過我，仲對我好好。就由嗰刻對佢好。」
泰臣亦誘導兩組素人情侶盡訴心中情，且增進彼此間感情。「自信 MAX Couple 」的安仔本身為木工導師，直言做創作壓力極大，性情中人的安仔眼濕濕話︰「三十而立，好想搵定一樣嘢，但未得，佢要陪我捱。」身旁的姵如亦聽到眼濕濕。姵如直言望贏到獎金，讓安仔的工場可以繼續運作，她笑言︰「無諗過一個瞓覺節目去到咁 deep，探索我哋內心，甚至幫助到我哋更認識另一半。」安仔認同節目安排有心思，循序漸進打入參賽者內心深處，最重要是釋放自己的情緒︰「之前好驚被淘汰、失敗呀，嗌完個人放鬆咗好多，就算而家淘汰都好，睇化咗，已經無乜所謂。」
另一對剖白的是「劏房情侶」量仔同 Island，二人租住 130 呎劏房兩年多。量仔自言目前是人生低潮，他平淡地說︰「參賽前辭職無耐，發覺唔知想追求乜嘢，參加比賽除了想贏錢，都想 refresh 同思考自己想要咩。」他承認這次參賽很有得着，特別是泰臣的環節，他笑言︰「搵咗好多年，一直諗緊點樣可以釋放自己情緒，估唔到喺一個遊戲節目學到。一陣返到去（劏房）感覺應該會『大咗』，因為心入面世界廣闊咗，經歷多咗。」明晚泰臣除充當心靈導師之外，還會擔任「催眠車長」，終極目標是淘汰兩組「瞓鬥師」出局，最後 4 強誰屬就要留意明晚節目。