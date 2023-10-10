我要瞓鬥｜泰臣心靈導師教瞓鬥師釋放壓力文叔感謝拍檔畀到力量我姵如贏獎金助男友度難關

J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 逢周一至周五晚 10 點半，推出 15集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。