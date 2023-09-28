^陳若思^瞓鬥爭霸

我要瞓鬥｜陳若思成眾矢之的奶仔拉攏藝人平分獎金白熱化互鬥現場

tvb娛樂
東方新地

廣告

J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 逢周一至周五晚 10 點半，推出 15 集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。

6 號床【學術界代表】姓名：黃瀅仴瀅仴）年齡：21 歲 職業：演員 不眠紀錄：佢話數唔到
6 號床【學術界代表】姓名：黃瀅仴（瀅仴）年齡：21 歲
職業：演員
不眠紀錄：佢話數唔到（圖片來源：TVB）

J2（82 台）王牌節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，是《恐懼鬥室》式求生真人騷，14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內 60 小時馬拉松式玩遊戲，為 10 萬元獎金獎品作困獸鬥。首集節目已經毫無冷場，自第一項遊戲砌 puzzle 開始，陸續考驗各人眼力、耐力及聽力。到昨晚（27 日）剩餘 10 張床位已「名花有主」。入圍 10 組（見附表）同時獲發 10萬 Coins，結局是 Coins 增加還是減少，就要看以後遊戲表現。

（圖片來源：TVB）

今晚（28 日）比賽，為人性間的勾鬥及猜疑揭開序幕。簡單如大會派發由星級名廚Gabriel 製作的兩款早餐︰火雞卷配南瓜意大利飯、煙三文魚藜麥配櫻桃汁沙律時，雖然美食當前，但各人仍然疑心生暗鬼，面上佈滿猜疑同不安。瀅仴還叮囑拍檔 Samlau「食嗰陣要望真啲」，連攞第幾碟都要計算。Amber 更問主持「可唔可以唔揀呀，係咪一定要食呀？」認定背後一定有陰謀。就連一班素人都唸唸有詞「就咁食，有無咁簡單呀」，猜忌已在「瞓鬥師」間散佈。

2.2a 早餐由星級名廚 Gabriel 炮製。
2.2a 早餐由星級名廚 Gabriel 炮製。（圖片來源：TVB）

食飽之後有一小時休息，有人吹水、有人自娛。但有兩組藝人趁機運用戰術以增加勝算，先有胡美貽（Nicole）、陳若思（Amber）實行擾敵政策，Amber 負責大嗌擾人休

（圖片來源：TVB）

息，另一邊 Nicole 每見人想閉目養神，就在床邊猛䟴，破壞對手休息時間。加上稍後二人在「突擊測驗」環節中取得高分，很快便成為眾矢之的。另一邊，奶仔攻心計開始拉幫結黨搞聯盟，最先拉攏是同屬藝人組的「帽子男孩」。奶仔先開出條件誘之以利︰「或者我哋結盟，任何一隊贏每人分兩萬五。」接住施展「威嚇」手段，叮囑對手有被孤立的可能，玩出真人騷精髓。

4 號床【J2 捱夜王】姓名：陳國麟Doniven）年齡：37 歲 職業：藝員 不眠紀錄：48 小時姓名：廖慧儀Jessica）年齡：26 歲 職業：藝員 不眠紀錄：少過 48 小時
4 號床【J2 捱夜王】姓名：陳國麟（Doniven）年齡：37 歲
職業：藝員
不眠紀錄：48 小時姓名：廖慧儀（Jessica）年齡：26 歲
職業：藝員
不眠紀錄：少過 48 小時（圖片來源：TVB）

另一方面，藝人組同素人組目前各佔 5 隊，之間的鬥爭亦趨白熱化，特別是玩「暗題」遊戲時更加明顯。大會安排「瞓鬥師」上堂，同時各人獲發一句「暗題」，只要在課堂成功講出而不被發現，就可以加 Coins，相反就會被倒扣。素人組在此環節，成為藝人組「追殺」對象，接連被舉報，想知道他們如何互相「篤灰」爾虞我詐，就要留意今晚節目播出。

藝人同素人互篤務求令對方扣錢，兩組人鬥爭趨白熱化。
藝人同素人互篤務求令對方扣錢，兩組人鬥爭趨白熱化。（圖片來源：TVB）

明晚（29 日）負責早更的糖妹同陳葦璇登場，更請到 6 號連踩兩更協力。第一個集體任務，就是要在限時一個鐘內，在錄影廠內找出 100 個正在響鬧的鬧鐘。在電視城錄影廠

100 個鬧鐘一齊在電視城錄影廠響鬧，應該是項創舉。
100 個鬧鐘一齊在電視城錄影廠響鬧，應該是項創舉。（圖片來源：TVB）

同時出現 100 個鬧鐘，場面何其壯觀，確實是項創舉。今趟為團隊戰，一個鬧鐘都不能少。為免被扣 Coins，藝人隊同素人隊放下暗鬥，齊心協力。在尋找的過程才知道，原來並不是「搵鐘」那麼簡單，當中有 10 個鬧鐘需要解謎，考耳力同時又考解謎及推理能力。明晚點止「搵鐘」咁簡單。

不只「搵鐘」那麼簡單，當中有 10 個鬧鐘需要解謎。
不只「搵鐘」那麼簡單，當中有 10 個鬧鐘需要解謎。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 