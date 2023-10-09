我要瞓鬥｜陳若思直認剪髮抵死Nicole嘆對手變臉快金鉸打大波士藏陰謀
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 逢周一至周五晚 10 點半，推出 15集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。
昨晚（5 日）一集《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，遊戲進行了 24 小時，最強一組陳若思（Amber）同胡美貽（Nicole），最終難逃被金鉸剪剪走的命運。當主持宣布二人擁有最多共 91,000 Coins 時，她們已知不妙，慌忙扮矮仔稱只是「氣氛組」同「我傻㗎」，可惜為時已晚。昨晚賽制重點在爭奪一把金鉸剪，玩遊戲勝出一組，可贏得金鉸剪，作用是剪其他組手上代表生命值的氣球，將對手 foul 走。最後 5 號床「劏房情侶」量仔、Island 一組勝出。Nicole 目睹 Amber 被剪走手上氣球時，忍不住喊了出來。二人執拾好床位跟各人道別後，黯然離開錄影廠。
Amber 事後接受訪問時直認早有準備，她慨嘆︰「其實坐喺梳化時都諗，如果我哋冇機會剪人，就好大機會俾人剪。因為我哋最高分（Coins），之前太張揚、太得戚，又大聲講嘢阻人休息乞人憎，俾人剪我都覺得係抵死。」Amber 被剪後望到 Nicole 已淚流滿面。Nicole受訪問時有點不捨︰「完全冇諗過係自己，之前仲同佢哋（量仔同 Island）有講有笑，討論點樣過關、幫佢哋打氣，點知轉個頭就剪咗我哋，我流眼淚係因為我嚇親、呆咗。」她覺得被剪是分數太高，自己玩法不算進取。Nicole 原定獎金同 J2ers 共享，可惜事與願違。另外，「劏房情侶」接受大會訪問時直認 Nicole 一組是最強對手，進取玩法好有威脅性，Island 直認︰「弱者有得反擊嘅時候，梗係反擊個大波士。」綜合來說 Amber 同 Nicole 確實表現出色，但亦犯了真人騷「4 宗罪」大忌，包括︰太張揚、太叻、太進取同太多錢。昨晚 Nicole 同 Amber 被 foul 出局，在討論區引起極大迴響，網民普遍覺得可惜，因為少了兩位氣氛擔當，特別是 Nicole 大情大性的表現。但有人認為策略上可保留二人，因為她們在玩團體遊戲時幫到手。亦有人提議文叔「手震得咁犀利，要睇醫生喎」。昨晚一集《我要瞓鬥》播完後，6 號同 Nicole、Amber 在 J2 IG channel 開 live，多達 3,600 多人觀看，可想而知她們有多受歡迎。Nicole 話睇節目才知道，自己在其他組眼中是「張揚」及「進取」，Amber 表示會汲取教訓。
今晚（6 日）比賽繼續，特別的地方是錄影廠忽然變成「紅館」，期待已久的曾比特 mini concert 開始，他亮出私家咪，又跳又唱《初戀》同《跳舞街》非常投入，同時提供握手環節，一班「瞓鬥師」玩得非常投入。以為只是聽歌那麼簡單，其實好戲在後頭，想知暗藏
什麼陰謀？留意今晚節目就有答案。值得一提是經過日以繼夜運作，曾比特出現連環蝦碌事件，將「20 分鐘」變成「2 分鐘」、「多數服從少數」，要被「瞓鬥師」糾正。