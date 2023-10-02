我要瞓鬥｜黃瀅仴破解IQ題胡美貽自我解脫AmberNicole鋒芒畢露奶仔文叔黑馬逆轉勝
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 逢周一至周五晚 10 點半，推出 15集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。
瀅仴接受訪問時笑言可能跟看得多推理劇集同漫畫有關，她興奮的話︰「好鍾意睇偵探電影、劇集同漫畫。Benedict 套《新福爾摩斯》睇晒 4 季，每季都 loop 足兩次，咁Benedict 又真係好 charm 嘅。」瀅仴又話《名偵探柯南》推理漫畫助力都不少。瀅仴自
言星座為處女座，對細節警覺性較高︰「特別鍾意睇懸疑、要花腦力去估、去諗嘅戲。」而瀅仴一組則視 Nicole 同 Amber 為勁敵。
今趟 Nicole 不單展現腦力擔當，她跟 6 號化身金句王。當有「瞓鬥師」齋講不做時，6號即爆金句揶揄話「有講無做，動作指導」。Nicole 用金句鼓勵自己話：「呢個世界無解唔好嘅嘢，只有解唔開嘅自己。」哲學味濃。
經過多場遊戲任務，除表現出色的瀅仴同 Nicole 之外，奶仔同文叔最具黑馬本色。奶仔以體力取勝，文叔表現「慢活」冷靜，在危急關頭曾發揮起死回生作用。在今趟「搵鐘」最後階段，他冷靜作出指示成功逆轉勝。
明晚（10 月 3 日）遊戲進行了 16 小時，經過小休同放飯，10 組「瞓鬥師」再次踏上征途，進行「接棒」同「我好眼瞓」兩項對決。涉及罰 Coins 各人打醒精神，經過短暫和諧，素人同藝人再現互篤情況再。文叔投訴素人安仔犯規，最終要靠「VAR」睇重播證明清白。
另外，節目播出一星期，網上留言都非常正面，除讚節目有創意，亦關心「瞓鬥師」們如何解決大小便問題。對於製作組將節目中的比賽，製成小遊戲在 IG 分享，網民大讚窩
心「J2 今次幾有 heart，做埋 mini game 畀人玩，抵讚」。網民提到「搵鐘」任務時，留言非常抵死「要搵 100 個鬧鐘好嘈」、「玩完呢 round 個個都醒晒啦」、「我係屋企都醒晒」，亦有人表示希望同步參與解題。