我要瞓鬥｜Nicole如人肉推土機撞開對手文叔震手需醫護出場錄影廠變足球場強隊被金鉸剪剪走
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 逢周一至周五晚 10 點半，推出 15 集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁
述。
J2（82 台）王牌節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，今晚（4 日）一集遊戲已進行 19小時，大會特意為 10 組「瞓鬥師」安排 3 個考眼力遊戲︰包括「名畫找相同」、「看圖擺甫士」同「穿針引線」。面對 10 萬獎獎品，藝人同素人奇招盡出，其中胡美貽（Nicole）因而贏得「人肉推土機」稱號，素人安仔話︰「我已經壓住條線，佢仲可以喺我前面通過，好似『推土機』一樣。」其實各隊都扭盡六壬，食身位鬥快、拉衫兼而有之，錄影廠變成足球場。Nicole 接受大會訪問時否認「出茅招」，她傻大姐上身話︰「我唔承認亦唔會平反，我只係做返自己。我對眼去到邊，嗰身體就會跟到邊，所以唔知前邊有無人、左邊右邊有無繩，因為我好 focus。」另外，大會一直安排醫護人員在場，今晚就差點要出動。事緣文叔玩遊戲時不停手震，情況令人擔心。方紹聰（奶仔）事後講起都驚︰「文叔係勁手震，差啲要停機搵醫護人員，文叔係出晒汗，驚佢係咪太耐無瞓覺，身體出狀況。」文叔解釋是太緊張所致，令大家虛驚一場。
明晚（5 日）一集絕對不容錯過，率先預告將有一強隊被強制淘汰。賽前分析藝人組以黃瀅仴同 Samlau、陳若思（Amber）同 Nicole、奶仔同文叔實力最強。素人組方面則以
量仔同 Island、Anson 同 Janna、安仔同姵如表現最突出，當中一隊極有可能明晚被消
失。明晚賽制為金鉸剪爭奪戰，各組隊員分開競技，一邊鬥「速度」、另一邊鬥「捱眼瞓」。重點落在爭奪唯一一把金鉸剪，能操生殺大權，任意「剪走」一隊。其實各隊在討論時，大都有同一假想敵！至於誰會無得留低，第一集花絮已見端倪，當時素人姵如質問安仔「點解要喊，因為 xxx 走咗呀？咁我哋走咗會唔會無咁無辜？你要十萬定一個同你無關係嘅人。」道盡真人騷「唔係你死就係我亡」的人性，絕對不容錯過。