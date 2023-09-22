我要瞓鬥｜藝人大公開殘樣Vici舂眼瞓食蘋果羊仔專門店快閃瞓床褥
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 將於 9 月 25 日起逢周一至周五晚 10 點半，推出 15 集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由曾比特（Mike）、陸浩明、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持。節目除了是一個遊戲真人騷，同時為觀眾帶來健康資訊。透過不同關卡設計及參賽者表現，觀眾可以了解到睡眠的重要性，提高大眾對睡眠與健康的關注。
最引起 fans 關注的，自然是剛於本月 16 日推出首支派台單曲《SiS》的女子組合 XiX，4位成員梁善知（Crystal）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）同鄧曉殷（Kiele）拋開偶像包袱，向 fans 展示「唔夠瞓」樣，非常自信。她們在 XiX IG 官網的 Story 上載玩「IG 濾鏡」的樣，依然可愛。Vici 舂住眼瞓食蘋果，最後趴在枱上瞓覺、Caitlin 分享溫數學同睇《西遊記》溫中文，不過短片尾不忘宣傳自家的 MV，非常抵死。而 Crystal 貼出一張敷面照，用來急救不夠瞓的樣，Kiele 打住呵欠聽歌的樣非常迷人。
《我要瞓鬥》4 位主持亦身先士卒示範玩「IG 濾鏡」，陸浩明的「喪屍樣」最嚇人、糖妹的「熊貓眼」夠可愛、陳葦璇以貓奴身份帶同貓貓上陣，最抵死的是 Mike 派出愛犬「代打」。周奕瑋率先拍短片響應，之後洪永城、導演火火、「泰國通」胡慧冲、星級廚師楊尚友、暉哥林映暉同 Patrick Sir，先後將「唔夠瞓」相跟網民分享。一班 J2ers 黃嘉雯、陳若思同胡敏芝等都紛紛上載「殘樣」力撐。
此外，上星期香港各處旺區，好似尖沙嘴鐘樓對開空地、銅鑼灣東角道同地鐵車廂，都見到着住白色工人服《我要瞓鬥》的 icon「羊仔」出沒，集體叫口號及快閃「瞓覺」，引起網民拍片放上網討論。最特別是兩隻「羊仔」「走失」去到銅鑼灣的海馬專門店，猛叫「我要瞓覺」同「我要瞓鬥」後，跳上陳列床褥快閃瞓了幾秒後離去。起先有網民誤以為是大學 O’camp 玩新生活動，事後才知道是《我要瞓鬥》別出心裁的搞作。