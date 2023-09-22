我要瞓鬥｜藝人大公開殘樣Vici舂眼瞓食蘋果羊仔專門店快閃瞓床褥

J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 將於 9 月 25 日起逢周一至周五晚 10 點半，推出 15 集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由曾比特（Mike）、陸浩明、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持。節目除了是一個遊戲真人騷，同時為觀眾帶來健康資訊。透過不同關卡設計及參賽者表現，觀眾可以了解到睡眠的重要性，提高大眾對睡眠與健康的關注。