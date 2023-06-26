數你條命｜首播揭示渣男祕密Depp教辨別八大組合隔絕傷害

去年在無綫人氣綜藝節目《通靈之王》中，曾因多次有突出表現，包括曾算準素人女嘉賓遭遇的靈魂談判師 Depp，本周開始將一連兩星期降臨 J2，以「另類」角度主持全新風水命理節目《數你條命》，透過拆解數字背後的密碼，計算出每組數字的代表意義。《數你》每集探討主題相當入肉，首五集分別圍繞「渣男」、「子女命」、「黑仔」、「移民」及「職場」五大貼地範疇進行探討，Depp 將聯同另外兩名主持 J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），與每集嘉賓進行「數字」交流，並由 Depp 親自為各人分析及拆解奇難雜症，節目由明晚（26 日）起逢周一至周五 J2（82 台）10 點半播出。