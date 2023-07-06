數你條命｜豪門婚姻的祕密攻略陸詩韻扮蠢成功嫁入豪門真命天子現身Nicole露出神祕笑容
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風水命理節目《數你條命》，由有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp，帶領 J2er 吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）擔任主持，透過拆解數字背後密碼，與參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目今晚（6 日）及明晚（7 日）晚上 10 點半 J2（82 台）播出最後兩集。今晚第 9 集主題是「嫁入豪門攻略」，嘉賓有陸詩韻（Sharon）、兩位 J2er 胡美貽（Nicole）及林俊其（Kris）。
陸詩韻表裏不一？「唔識會以為我好嬌嗲」
今集 Depp 會以電話號碼計算出的磁場數字，包括「天醫」、「生氣」、「延年」、「五鬼」等，推算各嘉賓嫁入豪門機會，話題涉及人緣運及改手提電話號碼轉運等。Depp 指出Sharon 磁場最有機會嫁入豪門，不過就要「扮蠢」，對此 Sharon 笑言︰「我外表比較女性化，唔識嘅人會以為我好嬌嗲；其實我比較男仔性格，好硬淨。」Sharon 續指於十多年前姻緣暢旺，只是不太完美，並有感現時少了桃花，Depp 聞言即向 Sharon 大派定心丸︰「真命天子呢一、兩年會出現，3 年內會結婚。」Sharon 聽畢笑言「要準備定」。談到 Nicole，Depp 則指她嫁豪門無望，並笑言︰「就算入咗都畀人踢走。」身旁的Sonya 聞言即玩踢爆指 Nicole 本身就是豪門，令 Nicole 啼笑皆非。Depp 及後推算指種種迹象均顯示 Nicole 真命天子已經出現，Nicole 聽畢笑容似笑非笑，欲知詳情，密切留意節目。
圖片來源：（圖片來源：TVB）