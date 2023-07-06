數你條命｜陸詩韻要扮蠢嫁入豪門 胡美貽疑似真命天子已現

J2台風水命理節目《數你條命》，由有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp，帶領 J2er 吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）擔任主持，透過拆解數字背後密碼，與參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目今晚（6 日）及明晚（7 日）晚上 10 點半 J2（82 台）播出最後兩集。今晚第9集主題是「嫁入豪門攻略」，嘉賓有陸詩韻（Sharon）、兩位 J2er 胡美貽（Nicole）及林俊其（Kris）。