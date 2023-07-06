數你條命｜陸詩韻要扮蠢嫁入豪門 胡美貽疑似真命天子已現
陸詩韻表裏不一？「唔識會以為我好嬌嗲」
今集 Depp 會以電話號碼計算出的磁場數字，包括「天醫」、「生氣」、「延年」、「五鬼」等，推算各嘉賓嫁入豪門機會，話題涉及人緣運及改手提電話號碼轉運等。Depp 指出陸詩韻磁場最有機會嫁入豪門，不過就要「扮蠢」，對此陸詩韻笑言︰「我外表比較女性化，唔識嘅人會以為我好嬌嗲；其實我比較男仔性格，好硬淨。」陸詩韻續指於十多年前姻緣暢旺，只是不太完美，並有感現時少了桃花，Depp 聞言即向陸詩韻大派定心丸︰「真命天子呢一、兩年會出現，3 年內會結婚。」陸詩韻聽畢笑言「要準備定」。
真命天子已出現 胡美貽聽完個笑容露玄機？
談到胡美貽，Depp 則指她嫁豪門無望，並笑言︰「就算入咗都畀人踢走。」身旁的陳欣茵Sonya 聞言即玩踢爆指胡美貽本身就是豪門，令胡美貽啼笑皆非。Depp 及後推算指種種迹象均顯示胡美貽真命天子已經出現，胡美貽聽畢笑容似笑非笑，欲知詳情，密切留意節目。
陸詩韻轉型做老闆娘 曾經歷生意和感情失敗陷入低潮
香港開電視節目《有種老闆娘》早前邀請了陸詩韻(Sharon)擔任嘉賓。由選美出身到轉型成為護膚品牌老闆娘的陸詩韻，自言上半場人生沒有規劃，參加選美只為圓夢，而2013年經歷生意和感情失敗，令她跌進低潮期，雖然大受挫折，卻令她重整思維，成就了今日的事業。
陸詩韻參加選美圓夢
陸詩韻在節目中自言生活規律，日出而作日入而息，被問到人生是否同樣有規劃？她坦言上半場人生毫無規劃：「求其參加選美，只為一圓心願，因為細個好鍾意同隔離鄰舍玩選美，大個咗覺得有機會咪試下，跟住順理成章入娛樂圈，完全冇諗過要喺娛樂圈創一番事業，喺娛樂圈四年，屋企本身做製衣生意，之後爸爸叫我返去幫手，考慮咗幾個月，就返咗去，繼而之後自己首次創業開咗間貿易公司，發展自己生意。」
陸詩韻目標45歲退休
直到2013年經歷人生低潮，令陸詩韻改變了，變得更謹慎及充滿規劃，她謂：「第一次創業，奈何同拍檔誤會，發展唔好；2013、14年可以話係經歷人生最多失敗嘅年份，但如果冇呢兩年，我諗自己唔會醒覺到原來（自己嘅）思維咁唔成熟；當年嘅挫敗，令我覺得自己好垃圾，當時有好多唔好嘅報道，有段時間唔想面對任何朋友，只匿喺公司同屋企，自信心低到喺街行過，都覺得人哋係講緊自己。」幸好家人的支持，為陸詩韻提供了避難所，令她可以在沉澱過後重新振作，成為今天的護膚品牌老闆娘，她表示：「有失敗嘅經歷係好事，每個經歷都學到嘢，如果我而家先跌倒，唔知仲會唔會有戰鬥力企番起身。」
陸詩韻最初打算做珠寶生意
在節目中，陸詩韻透露起初打算做珠寶生意，但有一天照鏡，發現自己沒有時裝觸覺，因而打消念頭，貪靚的她，注重肌膚保養，繼而啟發她開展護膚品生意，而問到她是否已定下45歲為退休目標，她笑說：「哈哈，係呀，唔係一定要成功先退休，45歲前不停咁跑，有啲攰，所以想45歲後享受人生。」