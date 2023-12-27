新聞女王｜原本超過26集，佘詩曼命名關聯，角色名字藏玄機

由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，昨晚《新聞女王》台前幕後移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。 自播出後掀起無數熱話的《新聞女王》，之前單是黃宗澤閃現大結局客串演出，及何依婷飾演的徐曉薇曾在另一部台慶劇《香港人在北京》中以主播身份閃現均引來關注。為發掘更多《新聞女王》不為人知的彩蛋，總監製鍾澍佳開心 share了以下 16 個《新聞女王》創作小故事。