新聞女王｜原本超過26集，佘詩曼命名關聯，角色名字藏玄機
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，昨晚《新聞女王》台前幕後移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。 自播出後掀起無數熱話的《新聞女王》，之前單是黃宗澤閃現大結局客串演出，及何依婷飾演的徐曉薇曾在另一部台慶劇《香港人在北京》中以主播身份閃現均引來關注。為發掘更多《新聞女王》不為人知的彩蛋，總監製鍾澍佳開心 share了以下 16 個《新聞女王》創作小故事。
1. 《新聞女王》原名是《新聞女郎》，是因為找到佘詩曼之後才改名。2. 原著故事裡，沒有飛爺（鄧智堅飾），華姐（車婉婉飾）和方太（龔慈恩飾）這三個人物。
3. 只有 Cathy（高海寧飾）和劉艷（王敏奕飾）這兩個人物的名字是從原著故事開始便沒有改動過的。
4. 所有人最終歸屬文家軍還是佐治（馬國明飾）黨，在 TVB 版早已暗藏玄機，關鍵在各人劇中的日常稱呼是中文名字還是英文名字。文家軍都是英文名（例如Ivan（何廣沛飾）和 Cathy），佐治黨的都是中文名（曉薇和王偉（林正峰飾））。5. 導播控制室的戲份，所有顯示屏都是後期才把畫面 key 上去，演員的所有演出全靠憑空想像。
6. 第一集的大型巴士翻側意外現場，由於原本希望拍攝的地方不獲批准，最後選址於 TVB 電視城的露天停車場、並透過 CG 重建場景進行拍攝。
7. SNK 大樓的外觀全景和相關航拍鏡頭，全是靠後期電腦特效造在將軍澳工業邨的海旁空地上。
8. 劇本設定方太已去世的丈夫，在未建立 SNK 傳媒王國前，是一名國際知名的體育記者。
9. 劇集總監製鍾澍佳及監製關文深原來均有份參與演出，佳導飾演方太司機、關文深飾演火場事件中的攝影師。另外有兩名導演則飾演了大結局中脅持人質事件的便衣探員。
10. 在原著故事，第一場創作的戲便是 Man 姐巧遇賊王事件，因而有了應該先拍
攝還是先報警這個兩難問題，並從而延伸創作整個故事。
11. 除了曉薇亮相《香港人在北京》，連曉薇一直跟進的力保集團新聞，也是《香港人在北京》中徐港仁（陳展鵬飾）在第一集遇到事件的相關集團。另外首集閃現客串的張頴康，其造型及角色設定是《反黑英雄》中的 PTU 威哥。
12. 除了賊王案和最後的輕度弱智爸爸脅持人質事件外，曉薇妹妹的死也是早在原著劇情裏已存在，但死因卻是涉及殉情自殺。
13. 最後 5 位「新聞女王」喝水這組鏡頭，在原著劇本是沒有的！是佳導拍攝時臨場加插，佳導說：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理」。
14 細心留意，會發現劇中主角並沒有食飯場口。
15 對於有眼利網民根據劇組發布劇照，發現有不少「消失的場口」，佳導指影視創作中有 deleted scene 很正常，並透露《新聞女王》first cut 原本有 28 集，但為了更好看便剪成現在的 26 集版本。
16 炎明熹（Gigi）的劇集片尾曲《Crystal Clear》，原來還有普通話版本《透徹》，相關版本日前先後在無綫官方社交平台推出短版及原版 Official MV。MV除了繼續精華了劇集的精彩場口，還加插了 Gigi 錄音時的畫面。
普通話版本歌詞如下：
官方連結：
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編曲詞：江暉
心累了 想哭了 被模糊的眼眶 是空洞的
不記得 那遙遠的時刻 回頭看 這世界到底怎麼了
聽一聽 那聲音 靜靜的心跳 緩緩的氣息
在心靈深處 遇見當初的自己 是純白的 絢爛的 真實而美麗
閉上眼看看世界 敞開心慢慢瞭解
每寸每分滴滴點點 截然不同的視野
紛紛擾擾無法停竭 能不能讓時間凝結
就讓我能徹徹底底 回到原點
心放空了 終於開始看透了
一塵不染的 透徹的
聽見了 那聲音 從遠處的呼喚 多麼熟悉
在心靈深處 那純白的身影 在星空下 唱出了 縈繞的旋律
#閉上眼看看世界 敞開心慢慢瞭解每寸每分滴滴點點 截然不同的視野紛紛擾擾無法停竭 能不能讓時間凝結就讓我能徹徹底底 回到原點
Repeat#
心放空了 終於開始看透了
一塵不染的 透徹的