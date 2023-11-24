新聞女王｜豆瓣評分飆升至8.1佘詩曼演技獲網友五星好評今晚翻盤戲碼引期待

由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。在內地熱播了僅僅數天的《新聞女王》，豆瓣評分火速升破 8 分獲得 8.1 高評分，更獲不少五星好評，當中包括：「開頭非常吸引，題材非常新穎。佘詩曼演技爆棚，女強人形象太有魅力」、「女性角色們都是活的，有野心有欲望的」、「幾分鐘的開頭就能把人物性格刻畫地鮮明給力」、「大女主，爽劇，惡女，快節奏，職場 Pua（情緒勒索）應有盡有」、「台詞十分出色，幾乎每一句都是人生金句」。