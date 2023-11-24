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新聞女王｜豆瓣評分飆升至8.1佘詩曼演技獲網友五星好評今晚翻盤戲碼引期待

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。在內地熱播了僅僅數天的《新聞女王》，豆瓣評分火速升破 8 分獲得 8.1 高評分，更獲不少五星好評，當中包括：「開頭非常吸引，題材非常新穎。佘詩曼演技爆棚，女強人形象太有魅力」、「女性角色們都是活的，有野心有欲望的」、「幾分鐘的開頭就能把人物性格刻畫地鮮明給力」、「大女主，爽劇，惡女，快節奏，職場 Pua（情緒勒索）應有盡有」、「台詞十分出色，幾乎每一句都是人生金句」。

王敏奕昨晚「傻氣」登場，可愛眼鏡 Look 獲大讚靚女！
王敏奕昨晚「傻氣」登場，可愛眼鏡 Look 獲大讚靚女！（圖片來源：TVB）

昨晚（23 日）一集峰迴路轉，爭贏成為「仁心」King Maker 的 Man 姐（佘詩曼飾），因被拍下與葉晨（陳敏之飾）「造假」罪證、遭梁景仁（佐治，馬國明飾）乘虛而入奪去總主播主任一職。Man 姐即時以假辭職還擊，並著文家軍玩「曠工」…而出賣 Man 姐的竟是其頭號愛將曉薇（何依婷飾），曉薇與梁景仁更大搞辦公室「地下情」…依婷因第三集一場「反枱戲」演技受到批評，但隨著被揭出是二五女的曉薇「機心樣」曝光，對著梁景仁與 Man 姐又有不同程度的順從及溫柔，其中一句向景仁撒嬌對白：「你惡呀」，更像極真女友撒嬌，獲不少網民讚演出稱職：「除咗何依婷諗唔到 TVB 仲有咩同年齡層演員 carry 到呢個角色」、「何依婷好 fit 個角色」、「做妹仔做得入型入格」、「估唔到佢會出賣 Man 姐」； 更有不少網民同情曉薇擔任主播期間經常被 Man 姐「揮之則去」（即被 Man 姐換走），直指陰影心理面積很大。

畀最信任下屬出賣咗 Man 姐，嬲到辭職之後，第一件事竟然走去焗蘋果批。
畀最信任下屬出賣咗 Man 姐，嬲到辭職之後，第一件事竟然走去焗蘋果批。（圖片來源：TVB）

依婷直認角色輸蝕：拍攝期間心情低落

談到曉薇不但能力值低，更「食碗面、反碗底」，何依婷受訪時坦言角色輸蝕：「因為其他人都好叻，但得一個曉薇係咁輸，然後又反骨做二五仔，畀人感覺好壞咁。」並坦言由於角色有躁鬱症，拍攝期間心情低落了足足數個月。作為曉薇真身，依婷亦為角色平反：「睇完咁多集劇本，我覺得曉薇都有值得同情嘅地方，希望大家睇落去會見到佢嘅成長，佢輸到咁上下係會覺醒。其實曉薇都好慘，Man 姐雖然對佢好好，但成日情緒勒索佢，永遠要活喺對方陰影之下；自己

全程玩「地下情」嘅佢哋，想喺辦公室卿卿我我都要扮嗌交轉移視線，辛苦晒！
全程玩「地下情」嘅佢哋，想喺辦公室卿卿我我都要扮嗌交轉移視線，辛苦晒！（圖片來源：TVB）

男友又唔係真心真意、最愛竟然係前度，所以曉薇最後會學識凡事要為自己。」何依婷更預告曉薇之後會遇到更多「震撼」事件，並謂相關場口比拍攝反枱戲更為難忘。

尋晚揭曉咗，出賣 Man 姐嘅正正係佢頭號愛將曉薇。
尋晚揭曉咗，出賣 Man 姐嘅正正係佢頭號愛將曉薇。（圖片來源：TVB）

至於曉薇男友梁景仁，除了角色陰險多次計算 Man 姐，他將曉薇及 Cathy（高海寧飾）同時玩弄鼓掌之間、對前度念念不忘並私下約會對方在內地亦引來「海王」（渣男）封號，更有網民懷疑他一腳踏三船！另梁景仁在第二集中向芷瑤（陳曉華飾）拋出的一句：「狗咬人嘅世界你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你，都係搵個男人嫁咗佢算（內地譯：找個男人嫁了吧）」，其中「找個男人嫁了吧」在內地引發熱潮，無論微博或是小紅書均有海量延伸帖文、被熱捧為職場劇罵人最高境界！網民盛讚 TVB 編劇功力深厚，簡單幾個字已展示了對於職場女性的最深侮辱，意指芷瑤除了「嫁人」、根本再沒有其他求生術。

譚俊彥暖男車房佬勁入屋

與馬明相反，劇中另一男主角車房佬阿傑（譚俊彥飾）雖然出場次數不多，但每次均擔當了 Man 姐心靈雞湯角色，加上性格正直，瞬間成為劇中第三位最討好角色。昨晚阿傑眼見 Man 姐玩辭職玩得任性又過火，除苦口婆心：「你都係畀心機做好新聞，唔好剩係掛住鬥」，並以「呢個世界冇嘢係唔換得」提醒 Man 姐不要自視過高，說時眼神充滿溺愛，獲大讚「極級暖男」，並對阿傑與 Man 姐關係、以及阿傑斷腳之迷大感好奇。

眼見 Man 姐玩火玩到過晒火，阿傑嗰一句：「呢個世界冇嘢係唔換得」夠晒發人深省；不過佢兩個到底咩關係？
眼見 Man 姐玩火玩到過晒火，阿傑嗰一句：「呢個世界冇嘢係唔換得」夠晒發人深省；不過佢兩個到底咩關係？（圖片來源：TVB）

今晚預告：

玩「假辭職」玩出禍的 Man 姐，因為「茶果嶺揮刀漢」事件重返主場—SNK News 直播間，並將與梁景仁展開激烈對決！原本因借助 Cathy 高超爆炸性採訪技術贏盡頭威的梁景仁，後來因為家妍一個超出預期的助攻，令 Man 姐贏出極漂亮一仗…而是晚焦點，絕對是 Man 姐與梁景仁針對甚麼是「新聞」進行「寒戰式」疊聲對罵，相當有戲味…

不過今時今日嘅曉薇，當然係有城府得多，唔知之後個角色再成長嘅話，又會變成點呢？
不過今時今日嘅曉薇，當然係有城府得多，唔知之後個角色再成長嘅話，又會變成點呢？（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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