新聞女王｜佘詩曼六年後重返無綫與馬國明何依婷展開劇中惡鬥預告片曝光引熱議
由無綫與優酷聯合製作，鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
相隔六年重返無綫擔正拍劇的佘詩曼（阿佘）惹來高度關注，不單劇集開拍期引發廣泛報道，熱潮更由香港延伸至內地。之前阿佘憑無綫經典劇《金枝慾孽》及內地熱播劇《延禧攻略》中的爾淳及嫻妃角色，令內地網民蒙受「照鏡陰影」，被指長了一張「不好惹的臉」的她因而獲封「宮鬥專業戶」。今次阿佘再度玩宮鬥，舞台由昔日的「古代」變成現代、並由宮庭跳至 SNK 新聞台，期待指數爆燈！
昨晚（10 日）無綫釋出兩條首輪官方角色宣傳預告片，主角分別是飾演「SNKNews 首席女主播」文慧心（Man 姐）的佘詩曼，以及飾演「SNK News 首席男主播」梁景仁（George）的馬國明，二人亦分別是「文家軍」及「佐治黨」的首領。在阿佘的個人宣傳片中，型格爆燈的 Man 姐不但霸氣、傲氣兼備，在 SNK做了超過 3,000 次 Prime Time 主播的她，更是每句台詞都自信十足：「我喺邊度，邊度就係直播間」、「我都好想知邊個可以坐到我呢個位！」足證 Man 姐在 SNK無論身份、地位及能力值均是高人一等。至於馬明的個人宣傳片，則著重描述佐治政治手腕多於主播能力，當中一句：「玩程序玩規矩你唔夠我玩，鬥小動作？你輸梗呀！」配以馬明饒有深意的笑容、以及陰險的眼神，完全感受到 SNK 新聞台每天都是腥風血雨。除了角色刻劃，阿佘高貴亮麗的主播造型，以及展示超班演技的傲視天下式勝利笑容，亦是焦點所在。
高海寧「性感擔當」VS「變臉依婷」
「文家軍」及「佐治黨」的派系鬥爭，還涉及 Man 姐及佐治的頭號愛將，二人分別為「SNK News 晚間新聞主播」徐曉薇（何依婷飾），及「SNK News 晨早新聞主播」許詩晴 Cathy（高海寧飾）！曉薇與 Cathy 同為專業學院派出身，不過二人的能力值及手段卻各有不同，深信「聽話就是生存之道」的曉薇，對 Man 姐言聽計從，可惜就是偏偏欠缺自信及膽量，不過表面柔弱的曉薇暗地其實暗藏不為人知的秘密及陰暗面…相反自信爆棚的 Cathy，由於自覺外形及實力出眾，加上盡
得佐治真傳擁有全方位高超手段及精於掌握表現時機，令「佐治黨」對「文家軍」造成極大威脅。今晚無綫釋出的第二輪官方角色宣傳預告片，除了有高 Ling如何扮演 SNK「性感擔當」的精選場面，還有何依婷的精彩變面片段，密切留意。