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新聞女王｜倪嘉雯讚佘詩曼最美同事揭破地下情後劇情翻轉

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

昨晚一集有「元旦綠眼 BB」風波，個案主角為關曜儁及鍾晴。
昨晚一集有「元旦綠眼 BB」風波，個案主角為關曜儁及鍾晴。（圖片來源：TVB）

昨（4 日）晚一集共有兩個個案同時發生，包括「元旦綠眼 BB」風波，以及有匿名信舉報主播 G 涉及性騷擾女同事，矛頭直指佐治（馬國明飾）。之前遭佐治重創的 Man 姐（佘詩曼飾）乘機玩針對，以副總監身份要求介入就性騷擾指控展開調查，並召見了 SNK News 全體女同事。昨晚調查一幕雖然時間很短，每位受查女士只有一、兩句對白，但卻集合了八大美女、包括阿佘、李施嬅、高海寧、何依婷、王嘉慧及鄧美欣六位前港姐；及鄺潔楹與倪嘉雯兩大小花，難怪網民由開劇至今盛讚 SNK News 女同事們顏值高企、靚女多！出名「人細聲大」鄺潔楹（Judy），這次更將收起音波功飾演「靜音」梳化部女同事 Debbie，性格略帶神經質，相當有突破。

Man 姐就性騷擾事件進行內部調查，昨晚被調查嘅同事有 Cathy高海寧飾）。19 Amber，倪嘉雯飾。
Man 姐就性騷擾事件進行內部調查，昨晚被調查嘅同事有 Cathy（高海寧飾）。19 Amber，倪嘉雯飾。（圖片來源：TVB）

加入無綫後即憑飾演女記者惹關注

除了主角，在 SNK News 中另一「艷壓群芳」的是有「仙氣小花」之稱的倪嘉雯（Carmen）。Carmen 2020 年加入無綫後因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目，客串次數超過 30 次的她，多番飾演女記者或網台主持等，如今 Carmen 在《新聞女王》中飾演記者 Amber，與之前成名作意外有了呼應。Carmen 另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。仍算新人的 Carmen 在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每當需要過鏡或食花生時定必「Ready」，難怪獲封「最美過鏡女同事」。

（圖片來源：TVB）

生痱滋獲阿佘隔空送藥

對此 Carmen 笑言能在台慶劇中參與度如此高十分興奮，並預告之後集數將更有發揮 ：「可以喺台慶劇參與度咁高真係好感恩同好多謝佳導。呢套劇我身邊好多親友都有追，佢哋見到我會 Cap 圖畀我話見到我。」談到做回記者「老本行」，Carmen 笑言很奇妙：「有網民笑言我由記者妹升咗做女主播。」談到與阿佘合作，Carmen 坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」並大讚阿佘三件窩心

昨晚 Man 姐已經多番試探曉薇，曉薇仲嚇到嘔吐大作。06-09 Man 姐 show 呢個 message 出嚟嘅時候，曉薇真係嚇到眼都凸埋。呢個係佢同佐治嘅手機對話 cap 圖，到底點解會流出啲咁嘅嘢？
昨晚 Man 姐已經多番試探曉薇，曉薇仲嚇到嘔吐大作。06-09 Man 姐 show 呢個 message 出嚟嘅時候，曉薇真係嚇到眼都凸埋。呢個係佢同佐治嘅手機對話 cap 圖，到底點解會流出啲咁嘅嘢？（圖片來源：TVB）

事：「佢對我哋所有人都好好，嗰時日日都拍 Office 戲好似真係返工咁，阿佘會準備 Supplement 同湯水畀我哋，又會同我哋 Share 用開嘅美容機，叫我哋輪住
用。好記得我拍緊時喉嚨發炎，生咗粒好大嘅痱滋，吞口水都痛，阿佘見到我食藥，就問我係咪喉嚨痛，當佢見到我真係生咗好大粒痱滋後，佢就話第二日拎痱滋藥畀我。第二日佢係冇通告嘅，點知佢竟然託人帶畀我，再留言教我點樣用同搽，真係好感動。」

昨晚 Man 姐已經多番試探曉薇，曉薇仲嚇到嘔吐大作。06-09 Man 姐 show 呢個 message 出嚟嘅時候，曉薇真係嚇到眼都凸埋。呢個係佢同佐治嘅手機對話 cap 圖，到底點解會流出啲咁嘅嘢？
昨晚 Man 姐已經多番試探曉薇，曉薇仲嚇到嘔吐大作。06-09 Man 姐 show 呢個 message 出嚟嘅時候，曉薇真係嚇到眼都凸埋。呢個係佢同佐治嘅手機對話 cap 圖，到底點解會流出啲咁嘅嘢？（圖片來源：TVB）

曉薇隨時變身恐怖情人？

今晚（5 日）性騷擾匿名舉報人真身終於曝光！另邊廂，昨晚一集多次向曉薇進行試探的 Man 姐，將當住曉薇面篤爆她與佐治有地下情，更怒極霸氣質問曉薇：「我都想聽吓你可以點兜。」更指若曉薇願意向佐治調轉槍頭，或許還有一絲生機…面對盛怒 Man 姐，到底原本已對佐治懷恨在心的曉薇會否變身恐怖情人？據知為了贏得 Man 姐寬恕，曉薇本周將來個「戲劇式跪地求饒」，到底能否大到Man 姐？敬請留意劇情。

張家妍，李施嬅飾。
張家妍，李施嬅飾。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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