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新聞女王｜張家妍神似新聞主播，佘詩曼反勝李施嬅，何依婷演技大躍進

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，本周一至四晚 8 點半翡翠台播出第 21-24 集，周五（22 日）晚 8 時 35 分起翡翠台連續兩小時播出第 25 集及第 26集大結局，22 日當晚，《新聞女王》台前幕後更會移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。

新聞女王 含淚兼含恨控訴 Man 姐。
含淚兼含恨控訴 Man 姐。（圖片來源：TVB

Man 姐收「恐怖畫」嚇至表情管理失守？

新聞女王》結局篇先前播出時，獲讚劇情「反轉再反轉」。昨晚（19 日）曉薇（何依婷飾）企圖跳海自殺並遭 Man 姐（佘詩曼飾）鬧醒一段，無論曉薇或是Man 姐對白均相當虐心；加上之後來個「精神分裂」大反轉，原來 Man 姐從沒踏足海邊，一切都是曉薇自己幻想出來，此時畫面播出曉薇對著空氣自言自語、及笑著繪畫恐怖畫的衝擊畫面，令內地及香港網民均大呼心寒兼超乎想像，Man 姐收到恐怖畫後的吃驚樣，亦被笑指嚇到「表情管理也失守」，更有眼利網民看出劇組小心思，就是海邊 Man 姐的鏡頭濾色與平時有差異：「鋪排得幾好，有點意想不到。」

新聞女王 何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。
何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。（圖片來源：TVB

海邊幻覺戲寓意深遠：Man 姐是曉薇精神偶像

其實曉薇與 Man 姐海邊互罵戲不但被熱捧為結局周名場面，更被譽為「全劇第一淚點」，場口劇情講述 Slash（馬貫東飾）身亡後，萬念俱灰的曉薇企圖跳海，在千鈞一髮之際遭 Man 姐阻止。心有不甘的曉薇怒摑 Man 姐之餘，更爆喊指控Man 姐看著她跑向爛地也不作提點，Man 姐聞言爆 Seed 鬧醒曉薇：「我同你一樣，都係不停咁喺塊爛地度跑架咋，但我冇怨呀，因為我知自己為咩而努力，我係為咗我自己而跑…你一日唔搞清楚自己想要啲乜嘢，淨係望住個結果，完全唔Enjoy 跑嘅過程，你跑嚟都冇意思」、「唔好睇小嗰塊爛地，有邊棟樓唔喺個爛地度起出嚟」、「你有好多選擇㗎，睇你自己想要乜嘢㗎之嘛，學吓對自己好啲啦，人哋唔珍惜你，唔該你自己珍惜你自己」，警世又勵志。

新聞女王 何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。
何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。（圖片來源：TVB

網民指除了再被 Man 姐的智慧及氣勢折服，該幕幻覺戲亦令曉薇人格更趨立體，清楚刻劃了曉薇既想擺脫 Man 姐操控、又離不開 Man 姐的事實，亦凸顯了 Man姐在曉薇心目中是「精神偶像」的身份，網民留言：「曉薇心裡面永遠都有 Man

新聞女王 何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。
何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。（圖片來源：TVB

姐嘅位置，又依賴佢又佩服佢，但係又有啲憎佢」、「Man 姐一直以嚟咁照顧曉薇，佢哋依段情其實好感人。」對於曉薇先後失去了妹妹曉欣（陳若思飾）、Slash 及佐治（馬國明飾），網民無不感到同情並封曉薇「全劇最慘的人」，依婷演技亦因該幕獲得平反：「近兩集演得好入戲，看得我想抱緊她」、「眼神空洞手足無措，很入戲」、「內心戲有改進」、「曉薇啲演技愈到戲後期愈好」、「個角色唔易演」、「曉薇對住 Man 姐依段，何依婷做得好唔錯」。

新聞女王 何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。
何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。（圖片來源：TVB）

預告：文家軍人人自危 劉艷成 Man 姐翻身秘密武器？

除了曉薇，黑化家妍（李施嬅飾）昨晚亦眾叛親離，除遭律師男友邵俊樂（高鈞賢飾）狠心分手，與劉艷（王敏奕飾）亦上演師徒決裂戲碼。事緣強勢回歸 SNK News 的家妍，第一時間將劉艷救出網誌部並計劃師徒聯手大展拳腳！不過因為劉艷識穿家妍想利用她幫方太（龔慈恩飾）合作夥伴打擊競爭對手，毅然決定離開「妍家軍」。今晚（20 日）SNK News 形勢大兜亂，飛爺（鄧智堅飾）、佐治及家妍將聯手對付 Man 姐，文家軍人人自危；縱然孤軍作戰，Man 姐仍不忘分神照顧處處碰壁的劉艷，到底劉艷最後會否成為 Man 姐翻身秘密武器？昨晚另一有趣話題，是家妍回歸主播枱後引發熱議，網民再次激讚家妍主播 Look 相當神似：「李施嬅啲主播口音節奏真係好勁，似睇緊 TVB 新聞。」不過有網民卻因聽得出阿佘一個特質，讚阿佘很出眾：「佘詩報新聞，真係聽唔到抖氣聲，我諗佢練咗好耐，連抖氣都練埋。」

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圖片來源：圖片來源：TVB

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