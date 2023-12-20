新聞女王｜張家妍神似新聞主播，佘詩曼反勝李施嬅，何依婷演技大躍進

由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，本周一至四晚 8 點半翡翠台播出第 21-24 集，周五（22 日）晚 8 時 35 分起翡翠台連續兩小時播出第 25 集及第 26集大結局，22 日當晚，《新聞女王》台前幕後更會移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。