新聞女王 文慧心 ^Man姐^假辭職引爆戰火

新聞女王｜文慧心煽動劉艷入火坑網友鬧爆Man姐推羊去死

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

新聞女王 文慧心 Man 姐見到呢場四級大火，即刻由愁轉喜。
Man 姐見到呢場四級大火，即刻由愁轉喜。（圖片來源：TVB）

乞人憎高 Ling 獲讚：好鬼頂癮

昨（27 日）晚共有三個高潮位，三個均由 Man 姐（佘詩曼飾）引發。Man 姐玩「假辭職」激嬲方太（龔慈恩飾），為免文家軍及佐治（馬國明飾）黨勢力過大，方太暗示飛爺（鄧智堅飾）提拔 SNK 第三名潛質領軍人物，飛爺鎖定張家妍（李施嬅飾）為目標進行遊說，反遭家妍奚落。Man 姐「假辭職」亦引發曉薇（何依婷飾）及 Cathy（高海寧飾）對「Prime time 女主播」一位虎視眈眈，恨上位恨出面的二人、除各自出招在後樓梯夾攻佐治（馬國明飾）；報道四級大火時又爭住搶鏡，Cathy 不但以「假眼淚」先贏一仗、及後將相關新聞資料倒背如流亦將曉薇技術性 KO！Cathy 一角雖然自大、高傲又不擇手段，但網民對其角色依然甚 buy，笑言「乞人憎得嚟幾過癮」：「高 ling 扮眼濕濕好鬼頂癮。」

害人終害己？Man 誤墮爆炸陷阱

除了 SNK 的權鬥核心，就連清純新鮮人劉艷（王敏奕飾）亦受牽連，Man 姐為了力挽狂瀾，親自致電身處火警現場的劉艷、要求劉艷為其取得火場內畫面，劉艷二話不說衝入火場，並連累同行攝影師家明（吳業坤飾）身陷險境…今（28 日）晚進入火場的劉艷與家明將和外界失聯，令家妍十分擔心；另邊廂 Last Day 的Man 姐，在近 20 名同事支持下殺入大火現場直播，再次展現超霸氣型格一面，可惜中途被佐治設計誤入爆炸範圍，直播訊息一度被炸至中斷…

新聞女王 文慧心 對於劉艷打工搵命搏，網民大感 impressive！
對於劉艷打工搵命搏，網民大感 impressive！（圖片來源：TVB）

坤哥獲睇好問鼎男飛躍

昨晚一集上位小花及小生們均有亮麗演出，除了依婷及高 Ling，劉艷與家明這一對亦各有各出彩。雖然家明口衰衰經常潑劉艷冷水，但其實口硬心軟，昨晚家明冒濃煙衝入火場、邊咳邊找劉艷一幕相當感人。網民對於這位「口衰衰攝影師」相當受落，除指坤哥入型入格，又指他在《新聞》的演出與另一部台慶劇《香港人在北京》截然不同，讚坤哥演技有進步，並睇好今年有兩部台慶劇揸手的他有機會問鼎飛躍男獎。據知為了今（28 日）晚一集，坤哥將獻出「人生第一場爆破戲」，畫面極具震撼性，坤哥更因而弄致滿身灰塵，萬勿錯過。
飾演熱血新丁的王敏奕昨晚贏盡關注，除了因為可愛清純四眼 Look 贏盡關注，她的「超現實」熱血及傻勁亦感動無數網民，更令說劉艷入火海的 Man 姐被網民鬧爆：「王敏奕個 look 幾 cute」、「Man 姐推隻綿羊去死」、「點解打份工要搵命搏？」、「真係 stupid…死咗冇人會多謝佢嘅冒險…」、「Man 姐利用劉艷嘅熱血同使命感」、「無底線的事，不是（陳）曉華專利」。值得留意的是，敏奕雖然只出場了三集，但每次出現不是撞板就是身陷危機，問到敏奕如何看待這個 Stupid 角色，她笑言：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」

新聞女王 文慧心 吳業坤同王敏奕呢個組合好入屋，佢哋互動都幾好笑、又有愛。
吳業坤同王敏奕呢個組合好入屋，佢哋互動都幾好笑、又有愛。（圖片來源：TVB）

敏奕談阿佘：完全感受到佢對呢套劇嘅認真

敏奕笑指自覺某些地方似劉艷：「最近有報道提返我當年衝去學演戲，我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人！另一個似嘅地方係我哋都好有同理心，劉艷 Stupid 唔係佢真係蠢，而係佢冇咁多機心，永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先，有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅，就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」敏奕又大讚私下的阿佘認真又會照顧別人：「佘詩曼喺我哋開工前驚我哋緊張，約晒我哋出去食飯，等大家認識咗先，好感動，完全感受到佢對呢套劇嘅認真，所以自己都要好努力，唔想成為負累。」

新聞女王 文慧心 劉艷嗰股有勇無謀，搞到家妍頭都大埋。
劉艷嗰股有勇無謀，搞到家妍頭都大埋。（圖片來源：TVB）

官方火場拍攝花絮曝光

另觀乎官方拍攝花絮，坤哥與敏奕為了拍攝火場內戲份可謂吃盡苦頭，除了要化成「黑面貓」，敏奕更要在真火中來回奔走；總監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火，但仍有一定熱度，難怪敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫，更一度被真心嚇親露出真實「驚驚」反應，佳導說：「因為啲火都嚟得好突然，所以有幾吓敏奕係真係驚嘅，但佢話咁樣仲好，因為可以畀到真實反應觀眾。」佳導又謂拍攝現場做足安全、降溫及保暖等措施。而網民對於花了前後約七天拍攝的火災大場面，則留言表示認真及欣賞：「呢個外景真係拍得幾有誠意」。

新聞女王 文慧心 Man 姐見到呢場四級大火，即刻由愁轉喜。
Man 姐見到呢場四級大火，即刻由愁轉喜。（圖片來源：TVB）

本集金句

張家妍：

「我鄭重提醒你，我最憎人姐我嘅，呢度好多個阿姐，但只得一個張家妍」「專業啲做好節目，定山頭主義自己揀。That’s your choice, not mine！」Man 姐：

新聞女王 文慧心 呢個畫面好有現場採訪感。
呢個畫面好有現場採訪感。（圖片來源：TVB）

（對佐治）「我唔係你呀，好嘅嘢去到邊、做咩，都有佢嘅價值。」

「If your picture aren’t good enough, you are not close enough.」

新聞女王 文慧心 雖然用咗低溫火，但敏奕都話拍攝現場好熱。
雖然用咗低溫火，但敏奕都話拍攝現場好熱。（圖片來源：TVB）

「唔試過點知得唔得，一 Say No，連得嘅機會都冇。」

陳子傑（譚俊彥飾）：

「呢個世界有因果，你係咁將個波省埋幅牆度，最後會省番自己。」

方太：

「有得揀至係老闆。但兩個選擇我開始嫌少，有三個就好喇。」

新聞女王 文慧心
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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