新聞女王｜文慧心煽動劉艷入火坑網友鬧爆Man姐推羊去死
乞人憎高 Ling 獲讚：好鬼頂癮
昨（27 日）晚共有三個高潮位，三個均由 Man 姐（佘詩曼飾）引發。Man 姐玩「假辭職」激嬲方太（龔慈恩飾），為免文家軍及佐治（馬國明飾）黨勢力過大，方太暗示飛爺（鄧智堅飾）提拔 SNK 第三名潛質領軍人物，飛爺鎖定張家妍（李施嬅飾）為目標進行遊說，反遭家妍奚落。Man 姐「假辭職」亦引發曉薇（何依婷飾）及 Cathy（高海寧飾）對「Prime time 女主播」一位虎視眈眈，恨上位恨出面的二人、除各自出招在後樓梯夾攻佐治（馬國明飾）；報道四級大火時又爭住搶鏡，Cathy 不但以「假眼淚」先贏一仗、及後將相關新聞資料倒背如流亦將曉薇技術性 KO！Cathy 一角雖然自大、高傲又不擇手段，但網民對其角色依然甚 buy，笑言「乞人憎得嚟幾過癮」：「高 ling 扮眼濕濕好鬼頂癮。」
害人終害己？Man 誤墮爆炸陷阱
除了 SNK 的權鬥核心，就連清純新鮮人劉艷（王敏奕飾）亦受牽連，Man 姐為了力挽狂瀾，親自致電身處火警現場的劉艷、要求劉艷為其取得火場內畫面，劉艷二話不說衝入火場，並連累同行攝影師家明（吳業坤飾）身陷險境…今（28 日）晚進入火場的劉艷與家明將和外界失聯，令家妍十分擔心；另邊廂 Last Day 的Man 姐，在近 20 名同事支持下殺入大火現場直播，再次展現超霸氣型格一面，可惜中途被佐治設計誤入爆炸範圍，直播訊息一度被炸至中斷…
坤哥獲睇好問鼎男飛躍
昨晚一集上位小花及小生們均有亮麗演出，除了依婷及高 Ling，劉艷與家明這一對亦各有各出彩。雖然家明口衰衰經常潑劉艷冷水，但其實口硬心軟，昨晚家明冒濃煙衝入火場、邊咳邊找劉艷一幕相當感人。網民對於這位「口衰衰攝影師」相當受落，除指坤哥入型入格，又指他在《新聞》的演出與另一部台慶劇《香港人在北京》截然不同，讚坤哥演技有進步，並睇好今年有兩部台慶劇揸手的他有機會問鼎飛躍男獎。據知為了今（28 日）晚一集，坤哥將獻出「人生第一場爆破戲」，畫面極具震撼性，坤哥更因而弄致滿身灰塵，萬勿錯過。
飾演熱血新丁的王敏奕昨晚贏盡關注，除了因為可愛清純四眼 Look 贏盡關注，她的「超現實」熱血及傻勁亦感動無數網民，更令說劉艷入火海的 Man 姐被網民鬧爆：「王敏奕個 look 幾 cute」、「Man 姐推隻綿羊去死」、「點解打份工要搵命搏？」、「真係 stupid…死咗冇人會多謝佢嘅冒險…」、「Man 姐利用劉艷嘅熱血同使命感」、「無底線的事，不是（陳）曉華專利」。值得留意的是，敏奕雖然只出場了三集，但每次出現不是撞板就是身陷危機，問到敏奕如何看待這個 Stupid 角色，她笑言：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」
敏奕談阿佘：完全感受到佢對呢套劇嘅認真
敏奕笑指自覺某些地方似劉艷：「最近有報道提返我當年衝去學演戲，我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人！另一個似嘅地方係我哋都好有同理心，劉艷 Stupid 唔係佢真係蠢，而係佢冇咁多機心，永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先，有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅，就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」敏奕又大讚私下的阿佘認真又會照顧別人：「佘詩曼喺我哋開工前驚我哋緊張，約晒我哋出去食飯，等大家認識咗先，好感動，完全感受到佢對呢套劇嘅認真，所以自己都要好努力，唔想成為負累。」
官方火場拍攝花絮曝光
另觀乎官方拍攝花絮，坤哥與敏奕為了拍攝火場內戲份可謂吃盡苦頭，除了要化成「黑面貓」，敏奕更要在真火中來回奔走；總監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火，但仍有一定熱度，難怪敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫，更一度被真心嚇親露出真實「驚驚」反應，佳導說：「因為啲火都嚟得好突然，所以有幾吓敏奕係真係驚嘅，但佢話咁樣仲好，因為可以畀到真實反應觀眾。」佳導又謂拍攝現場做足安全、降溫及保暖等措施。而網民對於花了前後約七天拍攝的火災大場面，則留言表示認真及欣賞：「呢個外景真係拍得幾有誠意」。
本集金句
張家妍：
「我鄭重提醒你，我最憎人姐我嘅，呢度好多個阿姐，但只得一個張家妍」「專業啲做好節目，定山頭主義自己揀。That’s your choice, not mine！」Man 姐：
（對佐治）「我唔係你呀，好嘅嘢去到邊、做咩，都有佢嘅價值。」
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