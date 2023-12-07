^方太^超級氣場震飛爺

新聞女王｜方太金句爆網龔姐搞笑澄清徐曉薇黑歷史終極曝光

tvb娛樂
東方新地

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼馬國明李施嬅高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

讚堅叔演活角色

昨（6 日）晚一集，方太（龔慈恩飾）展示比 Man 姐（佘詩曼飾）還要強勁的「超級氣場」。親自殺回 SNK 處理性騷擾風波的方太，當聽到飛爺（鄧智堅飾）懶醒指已就事件「白紙黑字」向員工落封口令時，方太先扮和顏悅色謂：「飛仔呀，我哋做新聞㗎可？！」之後即扯火：「George（佐治，馬國明飾）同阿 Man係咪身有屎我唔理，大不了炒咗佢哋！你依家係以公司嘅名義叫員工收聲，仲要白紙黑字？！我哋仲有冇公信力？」更邊說邊連拍兩次枱，嚇到飛爺口震震欲以「大意」抵賴，咬住唔放的方太一句 ko：「你係想卸責！」雖然場口對白又長又多，但完全未有難到演戲經驗豐富的龔姐，她透露場口一 take 搞掂：「唔同角度都 take 咗一個 take，難度在於拍正面同反面時點樣令到啲動作連到戲，呢個要靠好小心咁記住。」問到拍枱發火有否嚇怕堅叔，龔姐笑言：「堅叔梗係冇畀我嚇親啦，你哋依家見到嘅堅叔，係佢演得好、人物嚟架咋。其實我聽佢啲學生講，其實佢上堂好有威嚴㗎！」接著更搞笑澄清：「唔好淨係記得我鬧人先得架，我以前都做過唔少柔弱角色㗎！」

霸氣方太殺入 SNK，飛爺仲懶醒咁認叻。
霸氣方太殺入 SNK，飛爺仲懶醒咁認叻。（圖片來源：TVB

今晚「手袋論」一樣有睇頭

昨晚方太與家妍（李施嬅飾）一席話亦字字珠璣，她以精警的政治論遊說家妍成為 SNK 第三把交椅：「政治唔係為咗鬥爭，係為咗和平。如果兩個人捉一盤棋，只會有鬥爭，但有第三個人，就會有政治。」方太的政治論在內地首播後火速在香港及內地引發迴響，網民將相關金句截屏上載互聯網：「方太把辦公室政治玩得明明白白」、「方太真的是充滿了大智慧」、「跟着新聞女王真的是能學到好多知識」。今晚（7 日）方太將再度發功，以「手袋論」勸已升為高層的 Man 姐放寬心胸，其中以舊款手袋比喻飛爺一段，龔姐的肢體動作配以對白更是讓人動容：「我都知佢甩甩漏漏，但有時用袋唔係講實用，而係講情懷。」龔姐受訪時坦言為場口做足功課：「因為我講到每個員工時、會因應每個人畀我嘅感覺、喺態度

方太遊說家妍做第三把交椅呢場戲，同樣勁有張力！
方太遊說家妍做第三把交椅呢場戲，同樣勁有張力！（圖片來源：TVB

上有少少差別。」一波未平、一波又起，今（7 日）晚一集輪到曉薇（何依婷飾）陷入大危機！貧苦家庭長大的曉薇，因母親（黎燕珊飾）執垃圾養家深感自卑，在同學面前不敢認母之餘，更附和同學拿汽水罐掟母親；曉薇的自私行為惹怒妹妹曉欣（長大後由陳若思飾），二人自此勢成水火…值得留意的是，飾演學生的依婷將淡妝上陣，造型吸睛。

方太聽到飛爺白紙黑字落封口令，即時變臉！
方太聽到飛爺白紙黑字落封口令，即時變臉！（圖片來源：TVB
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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