新聞女王｜炎明熹第三度獲尊稱「老師」，佘詩曼震撼喊功引網民熱議，陳若思拍戲後精神崩潰

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼馬國明李施嬅高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

曉欣由高處跌落地面。
曉欣由高處跌落地面。（（圖片來源：TVB））

昨（7 日）晚一集發生嚴重事件，為爭做 Prime Time 主播走火入魔的許詩晴 Cathy（高海寧飾），以直擊警方搗獲賣淫集團行動作為 Prime Time 主播交換籌碼，即使明知曉薇（何依婷飾）妹妹曉欣（陳若思飾）牽涉其中，仍堅持以進擊手法報道；最終曉欣因為逃避警方追捕意外墮樓兼遭途經車輛撞斃，當時坐在 SNK 主播台的曉薇全程直擊事件…曉薇透過偌大的螢幕親眼目擊妹妹被追捕及墮樓一刻相當震撼…

Cathy 帶隊直擊警方掃黃，點知撞正曉薇個妹曉欣。
Cathy 帶隊直擊警方掃黃，點知撞正曉薇個妹曉欣。（（圖片來源：TVB））

停屍間戲突然擘大眼嚇死 Cam Man

該幕在內地播出後引起迴響，網民除不捨曉欣「領便當」，又大讚陳若思 Amber演技自然，除被警察追捕時嚇至淚流披面、驚得夠真實外，今（8 日）晚一集以幻覺形式在停屍間指摘曉薇一幕亦演得肉緊；原本雙眼緊閉、面無血色的曉欣、先是一面鄙視反問曉薇：「家咩姐啫，你有認過我哋咩？由細到大你都睇我哋唔起」，之後再咄咄進逼謂：「就算你呃到全世界，你都呃唔到我，呃唔到你自己，你估你真係主播？！」Amber 受訪時透露，原來是次是繼《痞子殿下》後第二次扮屍體，並笑言最難忘有利是收。談到突然彈起鬧爆依婷一幕，Amber 透露背後笑料百出：「因為要對住 Cam Man 拍大頭，我一擘大眼 cam man 就話嚇死佢，我覺得好搞笑，估唔到原來呢幕播出後亦嚇到唔少網民，我覺得好開心亦好對唔住大家。」

Man 姐剛開始強忍淚水叫曉薇要堅強。
Man 姐剛開始強忍淚水叫曉薇要堅強。（（圖片來源：TVB））

驚嘆小演員與自己形神俱似

至於昨晚追逐戲，Amber 則透露難度極高，拍完更有少少發燒：「簷篷逃跑嗰場戲，我喊住咁跑咗好多次，其實本來劇本寫我打電話嗰個位冇話要喊，但我第一次睇劇本時已經好心痛，背對白時我已經盡量唔去諗畫面，但到正式拍嗰日，我一講呢啲對白、一諗起我（劇入面）媽咪可能以後要一個人生活，我就喊咗。因為要連戲，我就變相要一直喊住逃跑，都喊咗唔短時間；拍完第二日有少少發燒，我諗係因為成個人精神十分崩潰。不過我今次真係盡咗 100 分嘅力去做，有

曉欣爬出簷篷逃跑，諗住打電話搵家姐求助，但曉薇因為做緊直播聽唔到電話。
曉欣爬出簷篷逃跑，諗住打電話搵家姐求助，但曉薇因為做緊直播聽唔到電話。（（圖片來源：TVB））

人讚我真係覺得好開心。」Amber 更笑言很佩服工作人員能找到與她這麼相像的童星：「我收到好多 comment 都話佢同我嘅樣貌同講嘢語氣好似，證明幕後好有心機去搵演員。」

Cathy 帶隊直擊警方掃黃，點知撞正曉薇個妹曉欣。
Cathy 帶隊直擊警方掃黃，點知撞正曉薇個妹曉欣。（（圖片來源：TVB））

密集式淚水奪眶而出

另一焦點則落在「演技擔當」佘詩曼身上，上述事件完全展露出 Man 姐（佘詩曼飾）對曉薇重情重義一面，阿佘的「層遞式喊功」更令場口感染力倍升。向來緊張曉欣的 Man 姐，當知道新聞主角是曉欣時，為免情緒激動的曉薇影響直播，先作出危機處理免曉薇失態人前；之後當看到曉欣被車猛撞，Man 姐雖含著滿腔淚水、但仍強忍傷痛紅著雙眼、以堅毅但溫柔的聲音勸曉薇要堅強：「曉薇你聽我講，幾壞嘅情況都好，坐得主播位咩都要報，個世界唔會因為你而停，捱埋個end cue 佢，好快去廣告。」眼見曉薇傷心得不懂反應，即使平時視專業為命根的Man 姐亦不忍強逼曉薇，心痛曉薇及曉欣的她、密集式的淚水一再奪眶而出，但礙於直播仍要繼續，Man 姐出力平伏情緒後哽咽地將 end cue 分配給佐治（馬國明飾）。

曉欣落荒而逃時跌咗個手袋，Cathy 見到佢個名時個樣有啲嘢。
曉欣落荒而逃時跌咗個手袋，Cathy 見到佢個名時個樣有啲嘢。（（圖片來源：TVB））

阿佘獲封「微表情女王」

比起之前兩幕喊戲，阿佘這幕喊出更複雜層次，並透過微表情變化清楚表達各樣情緒轉換，難怪獲封「微表情女王」，網民留言：「Man 姐最後的發言真的很清醒，上了新聞台就不能帶自己私人情緒」、「佘詩曼哭真的感動」、「阿佘老師，演技絕了」、「Man 姐那滴淚差點以為是她妹妹」、「看著 Man 姐也跟著她落淚」，亦有網民大讚場口配以炎明熹主唱的片尾曲《Crystal Clear》感染力倍增，大讚炎明熹是神助攻！

曉薇目擊阿妹被警察追捕、仲要險象環生，嚇到呆咗。
曉薇目擊阿妹被警察追捕、仲要險象環生，嚇到呆咗。（（圖片來源：TVB））
（（圖片來源：TVB））
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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