新聞女王｜一王五後博奕全新維多利亞宮廷角色造型曝光阿佘全黑晚裝纖腰盡顯霸氣
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
在新一批官方造型宣傳海報中，六位演員以新鮮感十足的維多利亞時代造型亮相，阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服上場，無論是權威莊嚴的眼神或是纖幼腰肢均相當搶鏡；另外以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣的高 Ling、配以一身藍寶石首飾，同樣搶鏡。李施嬅與何依婷分別以差不多款式的白金造型亮相，王敏奕則以暗紅色造型登場，各有各漂亮。值得一提是五位女演員頭上均戴有不同款式的皇冠，以突出「女王」主題。
《新聞女王》總監製鍾澍佳受訪時，直指鎖定維多利亞時代作為造型重點，皆因想打造貼題的女王感：「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇，新聞概念我相信觀眾都好清楚知道，剩番落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念、以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。所以我就同負責海報設計嘅同事 Leo 商量，用咗呢個Image。」佳導笑指十分滿意海報效果，並坦言單是拍攝這輯海報，台前幕後共花了接近三天時間，足見製作團隊之認真：「差唔多每個 Image 都要拍大半日。」據知六位主角面前的「道具」亦各具意義，六人之中只有王敏奕面前沒有棋子、反而是一本打開了的書，問到佳導是否寓意其角色清純沒有手段，他笑言：「都啱架，因為王敏奕佢係冇歸類，唔係任何人嘅棋子。」
至於其他設計角色的設計意念，負責海報設計的 Leo 補充謂：「阿佘面前除咗王
后棋、其他棋都冧晒，代表住佢嘅霸氣。至於馬明成盤棋擺晒出嚟嘅意思，係想打造穩重同深思熟慮嘅感覺。施嬅面前有兩隻平排嘅棋，想畀人感覺佢好公平，打造正義感；至於依婷，我哋就想 sell 靚靚少女 Feel，所以背景用咗玫瑰花。高Ling 面前的騎士棋，則代表住衝鋒陷陣嘅感覺。」