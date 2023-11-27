新聞女王｜周一至五晚八點半翡翠臺播映首播動漫版驚喜曾特訓學習目不斜視引熱議
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
Man 姐勢危再發功 劉艷慘成翻版芷瑤
今晚（27 日）承接上一集茶果嶺挾持人質事件，Man 姐（佘詩曼飾）雖然在直播時贏得漂亮一仗，可惜卻未能平復「假辭職」風波，更令到方太（龔慈恩飾）醒覺要捧第三方上位以作制衡；另邊廂，Prime Time 新聞女主播成為 Cathy（高海寧）及曉薇（何依婷飾）力爭「殊榮」。不過看似大勢已去的 Man 姐並未就此放棄，更藉著工廠大廈四級大火事件力圖翻身，天真的劉艷（王敏奕飾）更成為芷瑤（陳曉華飾）翻版…
《新聞女王》自開播後，在內地及香港分別捲起「Man 姐旋風」，只要是跟 Man姐有關的，無論是宣傳劇照、Man 姐金句、Man 姐說話語氣、Man 姐系穿搭均引發熱潮；主播穿搭方面，無論套裝或是首飾均遭全面「起底」，網民更嚴選十個最美「Man 姐」造型。Man 姐劇中共有 35 個造型，圍繞 Man 姐三個不同年齡階段進行設計，分別為 10 年前剛入行、5 年前上位期，及現階段的霸氣女王期，所有造型均由劇集造型指導郭淑敏為阿佘全新打造兼度身訂造；郭淑敏去年憑電影《風再起時》，與拍檔吳里璐榮獲金像獎最佳服裝造型設計。總監製鍾澍佳、阿佘及郭淑敏更曾就相關造型開會討論，佳導說：「我哋傾角色時已傾埋衫嘅顏色，我同阿佘嘅共識係黑、白色比較適合 Man 姐，阿佘自己個人就鍾意白色，所以 Man 姐好多衫都以白色色系為主。同埋阿佘想加強角色嘅壓場感，所以啲衫好啱身、同埋好多 Detailed 位。」
阿佘親到廣告牌打卡
除了「軟件」宣傳，《新聞女王》的硬件宣傳亦相當厲害，文慧心「Man 姐」的大型宣傳廣告牌，日前分別在北京 CBD、廣州萬菱匯、廣州步行街、重慶觀音橋、成都伊勢丹，及深圳深港匯等多個城市「盛勢登場」，除了有真人版 Man姐，更有動漫版 Man 姐，聲勢強勁。阿佘早前於微博更上載親自到了大型廣告牌
前打卡一幕，戴上后冠的阿佘，配以身後廣告牌上「佘詩曼飾文慧心」七個字，相當有紀念價值。
Man 姐的成功，絕對是阿佘努力準備得來的成果。除了早於開劇大半年前已睇定各國新聞鎖定適合 Man 姐的主播 Tone 加以苦練，還參加了劇組安排的電視台新聞部實地取經兼特訓，阿佘說：「新聞部好分秒必爭，呢啲都係我哋需要喺劇入面展現出嚟。佢哋原本安排咗一日畀我哋 Train，帶我哋去真係坐吓個主播枱，試吓點去踩個提詞機、眼要望邊度同埋對眼點樣唔好『Sau』（偷望）…」另劇組釋出了阿佘的 NG 花絮，片段所見阿佘忘記或講錯對白時表現可愛，不但會整個人向前趴及傻笑，還會伸脷兼露出對自己失望神態，與鏡頭前「霸氣 Man 姐」判若兩人！