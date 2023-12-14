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《新聞女王》｜車婉婉強勢回歸，華姐重返SNK有何祕密？戰地記者Look引爆話題！

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼馬國明李施嬅高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

新聞女王 車婉婉呢個戰地記者造型獲讚傳神，而佢嘅主播 Tone 亦都好神似，佢受訪時坦言都有喺屋企邊睇新聞、邊開聲不停練習。
車婉婉呢個戰地記者造型獲讚傳神，而佢嘅主播 Tone 亦都好神似，佢受訪時坦言都有喺屋企邊睇新聞、邊開聲不停練習。（圖片來源：TVB

昨（13 日）晚焦點落在車婉婉客串飾演的 SNK News 前台柱主播華姐身上。之前以 Man 姐手下敗將身份閃現回憶片段的華姐，昨晚獲方太（龔慈恩飾）欽點回歸 SNK News 免 Man 姐一人獨大；而華姐亦似乎對 SNK News 副總監一職虎視眈眈，誓要與 Man 姐一爭長短。以勝利者姿態回歸的華姐，一出場即霸氣盡現，眼見 PM（吳業坤飾）遲到，華姐一輪嘴訓示：「做新聞準時已經係遲到，係要早到做好準備功夫，你遲到仲大模斯樣彈入嚟咩態度？」、「小姐都唔識得稱呼一句？依家新聞嘅水平真係跌到落谷底」、「做新聞唔容許唔小心，我哋追求 Precision！精！準！」

新聞女王 華姐一出場經已霸氣盡露。
華姐一出場經已霸氣盡露。（圖片來源：TVB

之後華姐與 Man 姐正式交鋒，二人先以凌厲眼神及饒有深意笑容過招，等到正式開會時華姐才真正「嚟料」：「阿 Man 呀，我哋呢啲 Old School 人，用慣紙同筆架，同我印個 Hard Copy 吖，A3 喎」、「地皮呢啲有乜好報？新聞依家點解唔好睇呀？因為缺乏國際視野」、「佢哋（觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？我哋係新聞工作者我哋負責帶領觀眾、教育觀眾嘅。」當華姐說到「做雞呀依家」，一直在旁食花生的飛爺（鄧智堅飾）及佐治（馬國明飾）即時九秒九對望再忍笑，飛爺更笑到要大力抿嘴唇死忍，相當抵死！而華姐要求 Rundown 要 A3 Size 上亦掀起不少熱議。

新聞女王 華姐係咁啄住 Man 姐，一句：「佢哋觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？」戲內戲外都引爆咗笑彈。
華姐係咁啄住 Man 姐，一句：「佢哋（觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？」戲內戲外都引爆咗笑彈。（圖片來源：TVB

與阿佘合作過程是享受：日日開工都好期待

車婉婉昨晚一出場即贏盡好評，網民大讚她飾演的華姐霸氣非凡、拍得上 Man姐，加上對白句句啜核精警，令網民看得過癮：「車婉婉氣場好勁，華姐呢個角色好啱佢」、「華姐好正，好搞笑」、「戰地記者嗰幕好得，好似記者。」對於網民正評角色，婉婉感激大家支持及欣賞，她笑言沒有刻意為角色經營氣場，只是順著感覺及監製佳導指示去演；談到與阿佘合作，婉婉坦言過程非常享受：「阿佘好戲呀，一路都好期待同佢合作，雖然今次同佢唔係合作好多場戲，但每一場都
好濃郁，所以我每一日開工都好期待。同阿佘演戲過程非常享受，因為大家之間交流得好好，真係好開心好開心。所以今次演出雖然唔係好多集數，但好難忘。」

新聞女王 呢幾吓表情轉換都好好睇吖。
呢幾吓表情轉換都好好睇吖。（圖片來源：TVB

華姐劇中主要 Function 除了對 Man 姐造成威脅，也有不少搞笑位；由於角色太過時，華姐與必須與時並進的新聞部顯得格格不入，不但不會用腳踏提詞機，就連開聲大法也「懷舊」過人，淪為同事笑柄。該幕奇異開聲大法，原來是婉婉的「神來之筆」，她說：「係我自己加落去，因為我臨場覺得咁樣加應該會幾好睇，反正嗰場戲都係話我個角色過時，加呢啲小動作可能令角色再豐富啲。」婉婉又笑言 Man 姐那句「以為自己開 Concert」，也是相應她的設計加進對白中，足見《新聞女王》甚有 Teamwork，婉婉說：「其實場戲係分開拍，我拍咗先，佢哋睇住我拍咗乜再相應回應番。」談到戰地記者造型獲讚神似，婉婉笑言全靠拍攝當日太陽猛烈及夠大風：「我覺得上天有幫我，拍嗰日好曬，曬到我對眼擘唔大，咁啱好襯番科威特嘅畫面。」

新聞女王 有時啲有骨嘅說話，笑住講先至夠殺氣。
有時啲有骨嘅說話，笑住講先至夠殺氣。（圖片來源：TVB）

今（14 日）晚一集除了會揭開華姐重返 SNK News 的真正目的，華姐與 Man 姐的惡鬥亦因華姐被 Man 姐找到致命弱點而告一段落…華姐臨走前，將一重要物件交予佐治，相關物件將會成為佐治日後攻擊 Man 姐的最強武器！到底昨晚一集開始已四面楚歌的 Man 姐，之後集數會遇上多少危機？密切繼續留意《新聞女王》…

新聞女王 佢哋兩個呢場對戲雖然短，但已經好有火花。
佢哋兩個呢場對戲雖然短，但已經好有火花。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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