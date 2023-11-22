新聞女王｜陳曉華讚李施嬅演技大躍進高海寧絕招完勝何依婷翡翠臺熱播
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
昨晚陳曉華（Hera）飾演的角色慘淪辦公室鬥爭犧牲品，天資不足的芷瑤，為了存活三度死𦧲兼兩度下跪，分別是跪求盧博士（鄭啟泰飾）受訪、跪求 Man 姐不要解僱自己，及扮醉死𦧲佐治再次給予機會，其間數度眼泛淚光。其中跪求 Man姐場口相當戲劇性，原以為立了大功的芷瑤、於 Office 大派「勝利蛋糕之際竟收到 Man 姐的大信封，被用完即棄的芷瑤不但未有爭辯、更連尊嚴也不要跪地懇求Man 姐：「我做錯咩呀？我同你道歉吖！」芷瑤之後再找佐治幫忙，並暗示可出賣美色：「我都可以冇底線，我都可以走光」；可惜遭佐治篤爆她扮醉之餘，更以「香水論」奚落芷瑤謂：「女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇」、「狗咬人你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你。」
網民對 Hera 角色又愛又恨：角色自卑心太強，佢做得好有 feel
雖然 Hera 只客串了兩集，但卻連續兩日引發熱討，不少網民大讚她演技有進步之餘，並對她角色的人設及遭遇大感興趣：「這種扮傻扮委屈的比擺明笑裡藏刀的奸角更可怕」、「為咗上位，真係搏到又搶又跪」、「搏上位搏到失咗理智踩過界」、「毫無尊嚴」、「角色自卑心太強，但佢做得好有 feel」、「陳小姐好搶眼」，更有網民覺得 Hera 角色冇可能咁簡單：「可能有意外驚喜，到大結局以終極大 boss（身份）出來對付阿佘和馬明」。Hera 受訪時則直指十分心痛芷瑤：「當一個人好努力時，真係會犧牲好多嘢。我都覺得自己必須要好努力、唔努力就會連機會都見唔到；所以我會好努力，亦明白芷瑤嘅努力。我同芷瑤唔一樣嘅係，我有底線
同埋我唔噴香水。」Hera 又坦言與阿佘及李施嬅合作獲益良多：「佢哋係好好嘅榜樣，佢哋認真工作嘅氣場，令我拍攝時都更加集中。佢哋主動、積極，又完全唔怕辛苦，之前同施嬅拍咗三日戲，三日陽光都好猛烈，但佢曬足三日都依然狀態好好。而阿佘同我分享過嘅嘢，到依家我拍嘢時都會經常用嚟提醒自己。」另昨晚 SNK 小花之戰亦相當精彩，為了博取慈善機構仁心 Potential 話事人細劉
（何啟南飾）及葉晨（陳敏之飾）眼球，佐治黨的 Cathy（高海寧飾）及文家軍的曉薇（何依婷飾）分別使出「衝擊眼球拉鏈大法」及「愛心舊毛巾」兩大絕招，高 Ling 的「拉鏈大法」更由開播前已贏盡熱話。今晚第三集，Cathy 與曉薇之爭將更趨白熱化，高 Ling 使出「送底褲」殺手鐧之餘，更以奸招欺騙曉薇，引發激烈衝突場面…另昨晚無綫娛樂新聞台直擊一眾演員約埋食飯兼睇首播，現場氣氛熱鬧，當播到巴士翻側意外一幕，全場台前幕後一致大讚緊湊；談到現場拍攝實況，施嬅坦言：「嗰日係特別熱，成四十度，可能上天都想幫手做個特別辛苦嘅效果出嚟。我都真係跑咗好多次，時慢時快咁，因為要就番個拍攝、有好多個 Version。」龔慈恩則大讚阿佘做主播好掂：「好多內地朋友都同我講話套劇好正，搞到我都好期待。尤其阿佘做報道嗰 Part 我好 Appreciate，佢真係完全拿捏到（個 Tone），啱啱好。」
第二集經典對白
Man 姐：「打開電視 邊啲真邊啲假你識分咩？上面出現每個畫面、每一個字，都係設計出嚟，由我哋控制切入點、由我哋教觀眾點睇。」