新聞女王｜雙面馬明與阿佘緋聞爆料佐治信任危機爆發李施嬅雨中喊戲引關注
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
Man 姐捲入性騷擾風波被要求革職
昨（5 日）晚一集馬國明施展差異萌，佢飾演嘅佐治呢頭同 Man 姐（佘詩曼飾）喺餐廳「和頭飯局」互寸冇留手，轉頭返回當年遭家妍（李施嬅飾）誤會狠飛一幕，馬明的無辜呆萌樣相當搶焦，天然呆 Icon 果然名不虛傳！先說佐治與 Man姐的 VS，Man 姐全程勢如破竹，一句「呢幾年除咗權鬥，你仲做過啲咩？六年嚟對公司係完全零貢獻！」殺到佐治片甲不留，不過佐治卻反問 Man 姐：「你知唔知當初我點解幫飛爺？因為喺你眼入面得你自己」、「文慧心，你玩我？我一定陪你玩，但我死咗，我要你一齊陪葬」，MAN 姐聽畢後忍住沒有笑出聲一幕相當搶焦，盡顯「霸戲」，而馬明全程亦殺氣大放送！佐治最終靠人脈成功重返主播崗位，可惜未幾又再與前度家妍被爆醜聞，就連 Man 姐也被牽涉其中，遭匿名要求被革職，事件最終驚動方太（龔慈恩飾）殺入 SNK 主持大局！
李施嬅：如果係真心做出嚟，相信觀眾會感受到嗰種傷痛
昨晚還交代了佐治與家妍分手真相！家妍當年在機場偶遇佐治前妻 Ruby（蔡嘉欣飾），Ruby 強調與佐治仍未撇清關係，並指二人通訊軟件依然同步，令原本對佐治投信任票的家妍決定分手，力挽不果的佐治只能一臉慘樣接受。之後家妍拿著佐治送給她的錄音筆、在雨中落淚兼反覆錄著「要愛自己」自勉，場面感人；相關場口全程只有 45 秒，但施嬅受訪時透露拍足成晚，單是淋雨也淋了四、五個鐘：「因為有時啲雨太大睇唔到個樣、有時又太細，所以呢段感情戲做咗好多次。落雨拍喊戲，雖然觀眾未必睇到眼淚，但我相信如果係真心做出嚟，觀眾係會感受到嗰種傷痛，同埋落雨出嚟效果淒美好多，我自己都好鍾意呢場戲。」佩服阿佘認真做好功課：佢會重新寫一次自己啲對白
而前（4 日）晚出場的鄺潔楹（Judy），其飾演的梳化工作人員 Debbie 昨晚有異動！帶點神經質的 Debbie，於性騷擾風波爆發後為曉薇（何依婷飾）化妝時聽到閒言閒語，曉薇出手反擊並獲得 Debbie 信任，其間 Debbie 古怪地說了一句：「如
果個女仔知道有人肯幫佢出頭，佢一定冇咁難過」，說時不但臉部肌肉抽搐、眼神古怪，說畢還突然落淚，被觸動神經的曉薇即衝入佐治房查問 Debbie 是否受害人…談到相關場口，Judy 受訪時笑言遭不少《新聞女王》劇迷朋友追問其角色虛實，並斷言 Debbie 是 Man 姐派來卧底，令 Judy 哭笑不得。雖然 Judy 最終不肯
透露是否「Man 姐」人，但她指稍後會與阿佘有單對單對手戲：「係今年一份好大嘅禮物，因為首先從來冇奢望過會同到阿佘同場、仲要演對手戲！以前都聽人講話阿佘好玩得、好好人，而佢真係咯！我淨係接觸咗佢一、兩日，都 feel 到佢一啲架子都冇。我有偷偷地睇佢劇本會寫啲乜，我想知咁有經驗嘅前輩功課會做成點。我見到佢劇本嗰度有大堆對白、大概半頁紙，佢會自己重新喺空白位置寫一次啲對白，我相信以佢嘅經驗佢唔使咁做都得，佢對佢自己嘅功課嗰種認真，我真係好佩服。」
嘆角色難度高：唔想太有表演痕跡
談到難得飾演內向又神經質角色，Judy 坦言只是客串性質，但難度十分中卻佔八分：「初初佳導搵我時，我都擔心自己演唔到，我過往都係做開活潑同埋牙尖嘴利角色，今次第一次要演隱藏版神經質。我做功課時有留意到神經質嘅除咗面部肌肉偶爾會抖動，通常都唔係好敢直視人、會好迴避，但有時又想演但又唔想太有表演痕跡就好難。」昨晚 Judy 說對白時，臉部肌肉果然有輕微抖動，足證做足細節位。Judy 又透露造型除了刻意亂髮以符合化妝師身份，還主力淡妝上陣，之後有場戲更會因劇情需要素顏兼化淡唇色演出：「因為場戲想呈現我好虛弱嘅狀態，所以就用遮瑕膏遮咗我原本嘅唇色，基本上冇搽粉底，眼圈都冇乜點遮。其實嗰排我冇瞓得特別多，所以啲眼圈係真嘅。」