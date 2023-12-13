新聞女王｜馬國明與馬貫東爭奪何依婷，雙飛角逐男配，張家妍遭貶職成黑化轉捩點
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
「驚青表情包」獲讚
昨晚亮點是同樣叫雙飛角逐飛躍及配角獎項的馬貫東及羅毓儀（Yuki）同場，飾演電召車司機 Slash 的馬貫東將介入佐治及曉薇戀情，Yuki 則客串飾演酒吧女侍應，雖然出場時間不多，但已前後換了兩個造型，亦引起網民關注。而早前憑《破毒強人》中杜飛一角贏盡好評的馬貫東，雖然今次沒有飛身躍入車廂的震撼性場面，但自 16 集出場後一直默默守候在曉薇身邊的他，憑藉窩心無私舉動及可愛笑容成功入屋；昨晚 Slash 陪曉薇等候獨家新聞時，因驚青過度做出不少失禮行為，其間馬貫東展現的強顏歡笑及「驚青表情包」均甚有喜感，獲網民力撐
今年能成功獲得獎項肯定。談到「雙馬爭一何」，馬貫東與馬明各有支持者，前者被指與何依婷配搭有新鮮感，後者則被指昨晚殺出「英雄救美」一幕相當有型，除大讚二人相處甜蜜又合襯，還有愈來愈多網民力撐佐治對曉薇是真愛而不是利用。
《那些我愛過的人》演出難度高達 9.5 分
另馬貫東早前接受無綫娛樂新聞台主播潘盈慧訪問，大談入行 16 年點滴，並曝光了昔日胖嘟嘟的可愛相片。馬貫東透露自中二、中三加入話劇社後便對演戲產生興趣，並透過 21 期藝員訓練班正式入行。馬貫東透露入行頭六至七年的角色都未有太大發揮，很多角色甚至沒有名字，但他完全未感灰心：「始終都係鍾意呢一行。」直到遇上《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》，馬貫東開始入屋，他坦言《愛‧回家之八時入席》是他人生十分重要的里程碑，並坦言與黎耀祥合作，令他演技進步不少，馬貫東說：「同佢（祥哥）做戲冇壓力，因為你點做佢都可以接到你畀番你，佢唔會控制你話：『你呢句要咁講，我先可以咁講』。」另談到《那些我愛過的人》中的古醫生，馬貫東直指難度高達 9.5 分：「真係好難，要冇表情同埋要同時間顧好多嘢，唔可以畀人覺得亞氏保加症係傻的。」問到入行多年最深刻事件，他坦言曾遭合作演員掟劇本，更一直找不到背後原因：「我到依家都唔知原因係咩，但大家對緊稿時跟住無啦啦掉我劇本，跟住我呆咗點解要咁做嘅？」