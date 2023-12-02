新聞女王｜高Ling野心美女疆報死訊爆肌照短視頻點擊破百萬
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
對於角色贏好評，高 Ling 謙虛歸功編審：「佢哋寫咗呢個好有血有肉，令人覺得壞得嚟好真誠嘅角色。好感恩好多網民都好欣賞詩晴，話佢又危險又迷人。」高Ling 坦言自己也被詩晴吸引：「佢好孝順，你哋慢慢就會睇到，佢不擇手段坐主播位亦係有原因。佢表面上雖然好識得利用自己外在條件，例如拉拉鏈、送底褲，但佢有分寸之餘亦好有實力，就算要去應酬，佢朝早都係好早返 office 準備晨早新聞，呢個女仔係一心一意搞事業。」談到早前與曉薇 VS 的反枱戲引發熱話，高 Ling 透露於拍攝現場有被依婷感動：「我有戥佢慘，因為佢喊得好悽涼，佢喊戲做得好，而且喊極都有，我覺得佢呢方面好叻。」
胸肌＋麒麟臂勁搶焦 為拍《新聞女王》勁減 25 磅
在劇中飾演隸屬「佐治黨」的王偉、與高 Ling 及馬明在後續劇情有不少對手戲的林正峰，自劇集播出後在內地人氣急升，其中一條抖音短視頻突破 100 萬點擊。另早前林正峰在小紅書上載個人照，引來網民搞笑提議他「左滑露胸肌」，林正峰留言回應：「真的要看？」結果引發一場騷動，成功吸獲逾 1.6 萬 likes 之餘，林正峰的回覆留言也有近 5,000 likes。林正峰最終果然兌現承諾上載白 tee 健身照及白雪雪爆肌照；想不到平時予人感覺瘦削的林正峰，脫去白 tee 後相當健碩，
無論胸肌及麒麟臂均相當驚人，林正峰留言：「你們居然來真的，好吧，我已經盡力了，你們想看的話就向左滑吧，正面就放過我吧，很害羞+醜樣，免得傷害你們眼睛」，引來網民驚嘆：「電視劇裏天天西裝，沒想到身材這麼好」。另亦有不少內地網民 buy 林正峰斯文眼鏡主播 Look，留言讚：「好帥」、「好有主播嘅感覺」、「超驚艷」、「很有辨識度」。林正峰事後受訪時坦言爆肌之路是由接拍《新聞女王》開始：「嗰陣為咗套劇努力健身同埋戒口，幾個月減咗 25磅，希望上鏡可以好睇啲，想畀人一種有別於過往嘅感覺。」
Man 姐語錄：
「你知唔知上山虎同下山虎分別，上山虎代表食飽歸巢，下山虎代表肚餓獵食，你估邊隻好啲？下山虎有饑餓感有火。」