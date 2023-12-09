新聞女王｜Cathy變落水狗飛爺有骨言論暗藏辦公室之道｜高Ling正峰CP配內地登熱搜
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳（佳導）總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
前（7 日）晚許詩晴 Cathy（高海寧高 Ling 飾）明知曉欣（陳若思飾）與曉薇（何依婷飾）關係，但仍堅持直播曉欣被追捕過程，結果導致 SNK 接獲大量投訴。昨（8 日）一集，懷疑 Cathy 在事件中另有企圖的 Man 姐（佘詩曼飾）更出手為曉薇出氣，當正 Cathy 妹仔咁使，又以「私房菜」一事為難 Cathy。被 Man姐處處針對的 Cathy 約飛爺（鄧智堅飾）飲酒吐苦水，其間飛爺的「有骨感言」暗藏不少辦公室生存之道，難怪網民對《新聞女王》編劇讚不絕口。當聽到Cathy 呻爆自己「一個朋友都冇」時，飛爺即開始講道理：「你自己攞嚟，佐治咪當你朋友咯，你點對佢哋？Book 枱咁簡單，你問曉薇佢實答到你，但你去得太盡吖嘛，最易恰嗰個都頂你唔順，因果咯。當初你埋到公子哥兒堆，係因為佐治佢認可你，唔係你同其他女冇分別。」、「Prime time 主播位係人都想坐，但你爭得嚟適可而止吖，到你坐到我呢個位最怕係咩？孭鑊咯，你搞咁大壇龍鳳出嚟，我點撐你呀？」本周由高處急跌谷低的 Cathy，下周將迎來更大低潮，最終幸獲王偉（林正峰飾）伸出援手渡過難關，二人更會發展成情侶關係。由於高 Ling 與正峰劇中角色在內地均大獲好評，二人在劇中的 CP 線爆出後隨即引發熱議，除了「許詩晴和王偉在一起了」曾登上熱搜，二人的談情宣傳片更打入抖音娛樂榜Top 10， 成績斐然。
瘋狂練波搞到玉手瘀晒
昨晚一集還出現了新個案人物，就是飾演萬華排球隊隊長廖子珊的何沛珈
Roxanne，有「東張女神」之稱、兼是去年《香港小姐再競選》冠軍的 Roxanne，
之前憑《愛‧回家之開心速遞》的椅子舞 Hit 爆網，這次 Roxanne 在《新聞女
王》中將再有突破性演出，除了要挑戰喊戲及出浴戲，還要挑戰體育潛能飾演排球好手！Roxanne 受訪時坦言很大挑戰，除拍攝前兩個月便開始練習，更練到一雙玉手滿是瘀痕：「呢啲瘀痕更加令我感受到作為專業運動員嘅艱辛，我好多謝拍攝之前有呢啲訓練，令我更加容易去了解角色。」至於出浴戲，Roxanne 則坦
誠是第一次，並笑言冇尷尬：「因為入咗戲就會覺得成個場得番我一個，而且我着咗肉色內衣褲去做好防走光措施，冇咁容易穿崩。」Roxanne 續指因為拍攝時間比較趕，要捱沖凍水涼：「因為當時未開暖水，我沖咗個凍水涼！不過現場同事非常好，準備咗熱水同埋乾毛巾畀我，好多謝佢哋嘅照顧！」
感激佘詩曼李施嬅幫助入戲
Roxanne 今次亦是首度挑戰喊戲，她特別感激阿佘與李施嬅的幫助：「阿佘同施嬅都係我非常喜歡嘅演員，阿佘更加係我一直嘅偶像！嗰場喊戲係我第一場戲，仲要同阿佘、施嬅兩位前輩同場，心情都比較緊張，佢哋兩個都好好，提我要放鬆投入個角色唔使諗對白，因為子珊已經喺我心入邊，感受吓個角色諗咩就得。」Roxanne 又透露喊戲場口不少，故事前也擔心自己能否勝任，幸好全程得到監製及導演信任：「佳導話佢相信我可以做到，我好感激佢嘅信任同鼓勵。」
值得注意的是，在下周播出的第十六及第十七集佔據不少篇幅的萬華排球隊成員，除了隊長 Roxanne 是港姐出身，飾演隊員黃思青的黃碧蓮、飾演隊員謝雪瑤的王菲、隊員王春兒的麥詩晴，及飾演前隊長陸詠恩的胡美貽均為港姐出身；至於飾演隊員彭嘉莉的彭翔翎，及隊員利芝希的利穎怡，則分別曾參加《第 12 屆全港校花校草選舉 2008》及獲封「東張正義女神」，位位顏值指數均有保證；當中 Roxanne、胡美貽及利穎怡均曾入圍女飛躍。到底在這班小花身上最終會發生甚麼故事？密切留意下周播出第十六至第二十集的《新聞女王》。