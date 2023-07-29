日本限定Super遊｜岩手夏季限定遊驚爆330元放題任飲20種日本酒與巨大生蠔
旅遊節目《中信銀行（國際）Motion 信用卡呈獻：日本限定 Super 遊》，逢周六晚 8 點半翡翠台播映，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。
牛奶樽海膽勁吸睛！大歎即買即燒海鮮
今晚（29 日）播出一集，獎門人曾志偉帶領 Jarvis、Judy 和霆霆體驗岩手夏季限定遊。Jarvis、Judy 和霆霆率先去到一間居酒屋品嚐岩手地酒宴會套餐，只需6,000 日圓（約 330 港元）便能 2 小時任食 8 種料理兼任飲 20 種日本酒，另外三人還在該店品嚐了有「令和の怪物」美譽的岩手大船渡產蠔，生蠔的 Size 比 Judy手掌還要大。翌日早上繼續大開食界，獎門人帶領三人去到 Sun Fish 釜石海鮮市場歎海鮮，該市場提供燒烤用品租借服務，價錢更只需 500 日圓（約 27 港元），一眾主持即買即燒海鮮，其中一道美食是注滿整個牛奶樽的海膽，望到都流口水呀！
食完好西，獎門人領軍到安比高原高爾夫俱樂部打 Golf，大家着齊高爾夫球服裝非常有型。有打 Golf 經驗的獎門人教導大家揮桿技巧，想不到人仔細細的 Judy甚有天分，每次都一擊即中十分叻女，相反 Jarvis 多次揮空桿，相當水皮，更慘遭 Judy 恥笑。晚上四人去到渡假村體驗限定 Glamping 遊，該處號稱日本最美星
空鑒賞地 No.5，大家一邊 BBQ 一邊談天說地，Chill 到爆。
繡球花海打卡
最後一天行程，Jarvis、Judy 和霆霆率先去到當地著名的繡球花海打卡，該地擁有 400 種繡球花、合共 4 萬朵，兩位靚女置身花海自然忍唔住瘋狂打卡。去到晚上，獎門人帶大家歎安比高原的夏季限定自助餐，當中 2019 年才開發的新品種「琥珀三文魚」最令人驚艷。行程尾聲，四人穿着浴衣齊齊玩煙花，為旅程畫上圓滿句號。