日本限定Super遊｜岩手夏季限定遊驚爆330元放題任飲20種日本酒與巨大生蠔

旅遊節目《中信銀行（國際）Motion 信用卡呈獻：日本限定 Super 遊》，逢周六晚 8 點半翡翠台播映，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。