日本限定Super遊｜岩手夏季限定遊驚爆330元放題任飲20種日本酒與巨大生蠔

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旅遊節目《中信銀行（國際）Motion 信用卡呈獻：日本限定 Super 遊》，逢周六晚 8 點半翡翠台播映，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。

今集有 Judy 擔任主持。
今集有 Judy 擔任主持。（圖片來源：TVB）

牛奶樽海膽勁吸睛！大歎即買即燒海鮮

今晚（29 日）播出一集，獎門人曾志偉帶領 Jarvis、Judy 和霆霆體驗岩手夏季限定遊。Jarvis、Judy 和霆霆率先去到一間居酒屋品嚐岩手地酒宴會套餐，只需6,000 日圓（約 330 港元）便能 2 小時任食 8 種料理兼任飲 20 種日本酒，另外三人還在該店品嚐了有「令和の怪物」美譽的岩手大船渡產蠔，生蠔的 Size 比 Judy手掌還要大。翌日早上繼續大開食界，獎門人帶領三人去到 Sun Fish 釜石海鮮市場歎海鮮，該市場提供燒烤用品租借服務，價錢更只需 500 日圓（約 27 港元），一眾主持即買即燒海鮮，其中一道美食是注滿整個牛奶樽的海膽，望到都流口水呀！

夏季限定自助餐，最正一定係琥珀三文魚。
夏季限定自助餐，最正一定係琥珀三文魚。（圖片來源：TVB）

食完好西，獎門人領軍到安比高原高爾夫俱樂部打 Golf，大家着齊高爾夫球服裝非常有型。有打 Golf 經驗的獎門人教導大家揮桿技巧，想不到人仔細細的 Judy甚有天分，每次都一擊即中十分叻女，相反 Jarvis 多次揮空桿，相當水皮，更慘遭 Judy 恥笑。晚上四人去到渡假村體驗限定 Glamping 遊，該處號稱日本最美星

（圖片來源：TVB）

空鑒賞地 No.5，大家一邊 BBQ 一邊談天說地，Chill 到爆。

繡球花海打卡

最後一天行程，Jarvis、Judy 和霆霆率先去到當地著名的繡球花海打卡，該地擁有 400 種繡球花、合共 4 萬朵，兩位靚女置身花海自然忍唔住瘋狂打卡。去到晚上，獎門人帶大家歎安比高原的夏季限定自助餐，當中 2019 年才開發的新品種「琥珀三文魚」最令人驚艷。行程尾聲，四人穿着浴衣齊齊玩煙花，為旅程畫上圓滿句號。

繡球花海瘋狂打卡。
繡球花海瘋狂打卡。（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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