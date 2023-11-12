日本18種住法｜李佳芯驚魂入住凶宅百變Ali變身阿信女裝修工周吉佩自嘲唔係真男人

全新綜藝節目《日本 18 種住法》，由 11 月 13 日起、逢周一至周三晚 10 點半翡翠台播映，節目由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持。性格獨立的女神 Ali 和熱血追夢的住家男吉吉，這對新鮮組合將深入日本各地，以真人騷形式體驗當地人各種居住模式，為觀眾呈獻日本社會最真實生活面貌。在日本來自不同階層的人因不同的人生目標、需要和背景，對「住」的選擇截然不同，Ali 和吉吉在節目中將分別入住京町家、寺院、窮人日租房、網吧和車中泊、市區古怪層疊屋、郊野荒屋及京都傳統民宿等，最爆是 Ali 連凶宅也不會放過。另每集結尾，吉吉均會自彈自唱總結體驗過後的感想。