《本尊就位》｜妓女「分級制」爆笑劇情，尹詩沛吳嘉儀化身「民女」自嘲遭歧視！
由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。
尹詩沛吳嘉儀爆笑表情包勁搶
昨晚（7 日）劇情講述自金爺（韋家雄飾）接手「溫香玉院」後有感生意未如理想，即將妓女「分級制」兼推行「人盡其才」計劃，樣子標緻及受歡迎的蝴蝶（區明妙飾）及甘藍（黃子桐飾）被列為「尊貴公主級」，次一等的迎春（丁樂鍶飾）及桔梗（彭翔翎飾）被列為「平民淑女級」，經常坐冷板櫈的丁香（尹詩沛飾）及羽衣（吳嘉儀飾）被列為「普通民女級」。民女級除了工資最低，更必須早起晚睡任兼職幫補妓院生意，就算「淑女級」亦要額外抽空拍攝宣傳照，令原本生活優哉遊哉的妓女怨聲載道…「溫香玉院」一直是《本尊》核心劇情及笑料源頭，昨晚吳嘉儀孖住尹詩沛齊齊著清裝賣茶一幕，配以二人拿手搞怪表情，喜感十足。另前晚（6 日）一眾好姊妹圍著雪花（陳嘉慧飾）食花生一幕，尹詩沛的豪邁坐姿及食相，亦令場口生色不少。
除了兩大「搞笑擔當」，飾演甘藍的黃子桐（Rachel）亦值得留意，在「杜鵑（劉嘉琪飾）被殺案」及「妓女分級制」均有不少發揮的她，除了樣子標緻溫順，私底下更是學霸一名！現年 28 歲的黃子桐 Rachel，於香港大學主修中文及犯罪學系，之後曾於醫療機構任營運主管；其間簽約無綫成合約藝人，並於 2020 年起轉為經理人合約，曾於《愛‧回家之開心速遞》中飾演過超過十種不同類型角色；而於 2019 年開始參與劇集拍攝的 Rachel，並未有放棄學業，並於 2022 年於香港中文大學完成碩士學位，主修公共衛生。
18 歲踏上老闆娘之路
除了學霸，Rachel 原來十八歲已踏上老闆娘之路，去年更獨資 60 萬港元投資美容院生意。問到如何分身，Rachel 說：「我本身都鍾意 multi task，而且性格同外表完全相反，我外表係比較女仔，但真實性格就男仔頭、亦都好好勝，對自己要求好高，鍾意挑戰自己。嗰時我讀碩士撞正疫情，好多時候用 zoom 上堂，所以可以喺等埋位時上堂，相對易 Manage。依家諗番起嗰陣真係搏晒命冇乜休息時間，一日瞓得兩個鐘左右，依家會開始注重番多啲身體健康。」Rachel 亦坦言持續進修是想家人放心：「始終呢行比較唔穩定，所以屋企人都唔太贊成，亦都因為咁我
就 keep 住進修，話畀佢哋知我有諗定出路。」
「溫香玉院」戲內戲外都是好姊妹
Rachel 又透露是首度飾演青樓女子及民初劇，並謂連穿旗袍也是初體驗：「好多謝梁耀堅監製今次畀呢個機會我，可能因為我個樣原來都比較古典，所以個角色都幾啱我。」Rachel 續指與劇中「姊妹」戲內戲外均感情甚佳，並大讚「金爺」韋家雄是名副其實開心果：「佢係我哋劇入面嘅開心果，佢無論開到幾夜都好精神，又會搞到我哋個個女仔都笑得好開心。詩沛姐同嘉儀姐好搞笑，佢哋成日問幕後妓女分級制係咪歧視佢哋，因為咁啱我同妙妙係最細嗰兩個，我哋咁啱又係公主級。其實我哋呢班姊妹完咗套劇，私底下都有約出嚟食飯維繫感情，好難得。拍攝時最搞笑係，我哋會成日提醒大家唔好食太多，因為着旗袍時會凸腩。」