本尊就位

《本尊就位》｜甄采浠李芷晴漏網美女爭霸，韋家雄被撒嬌色誘一Take搞掂

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由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。

本尊就位 甄采浠對如何均衡飲食勁有心得，難怪身形咁弗。
甄采浠對如何均衡飲食勁有心得，難怪身形咁弗。（圖片來源：TVB

餵提子晒美腿

前晚（5 日）及昨晚（6 日）一集劇情講述，歸二娘（甄采浠飾）為氹金爺（韋家雄飾）買下「溫香玉院」，先後出動「餵提子」及「坐大髀高八度撒嬌」向金爺連環撒嬌，並有意無意間透露妓院驚人生意額，成功吸引金爺買下妓院；當金爺以為雄霸黃賭毒三大範疇後，卻發現因「瑤珠禁娼」政策、妓院倒閉機會極高，頓時火上心頭…自劇集開播後被譽為劇中「三大漏網美女」之一的甄采浠（Carisa），除了嗲功驚人，餵提子時更大晒美腿，保養得宜。

本尊就位 甄采浠
甄采浠（圖片來源：TVB

食菜都有 Principle

談到場口，Carisa 受訪時笑言自己其實是「不懂撒嬌的女人」，並大讚韋家雄是好對手，即使親密場口，二人亦能「快靚正」完成：「雖然韋家雄好鍾意搞笑講爛gag，但佢亦係一個好專業同好敬業嘅演員，所以我哋一埋位，無論咩場口都好快就入到戲。尋晚嗰場，我哋之前排咗幾次，一埋位就一 take 過搞掂。」至於 keep弗心得，Carisa 透露靠負重及帶氧運動雙管齊下之餘，戒糖及注意均衡飲食亦很重要，並笑指被醫生指「吃菜太多」：「原來肉同菜都唔可以食太多，醫生話我食太多菜。例如好大塊葉嘅菜，係唔可以食太多，要食番啲細葉嘅菜先得，因為細葉嘅菜冇咁濕，濕會令身體易積聚毒素。同埋唔可以淨係食菜嘅綠食部分，我自己都食過一年嘅齋，我了解到食齋要食五色之餘，地上、地下同水入面嘅植物都要食，咁先均衡到營養。」

小動作都做足功課 李芷晴嘟嘴樣勁 Cute

身邊美女如雲的金爺，家中正印夫人玉環（羅泳嫻飾）及妾侍昭君（李芷晴Stephanie 飾）亦備受關注，其中 Stephanie 亦是「三大漏網美女」之一。前年憑參

本尊就位 李芷晴嘟嘴好可愛。
李芷晴嘟嘴好可愛。（圖片來源：TVB

加《香港小姐再競選》勇奪亞軍人氣躍升不少的 Stephanie，在劇中除了全程穿旗袍大晒完美葫蘆身形外，角色冇主見兼柔弱的她，更不時向金爺嘟嘴撒嬌，樣子相當可愛。Stephanie 在小動作方面亦落足心思，除了舉手投足都有小家璧玉

本尊就位 14-16 李芷晴嘟嘴好可愛。
14-16 李芷晴嘟嘴好可愛。（圖片來源：TVB

Feel，就連坐下的姿勢亦散發著濃濃古典味。另飾演金家夫人的羅泳嫻（裸泳）同樣憑競賽節目彈出，2022 年裸泳以命運占卜師身份參選《通靈之王》並勇奪冠軍，勝出後人氣勁升，今次飾演金家夫人亦頗有發揮。更搞笑的是，經常以孖公仔姿態現身《本尊就位》的 Stephanie 及裸泳，獲不少網民指「撞樣」，Stephanie

本尊就位 連坐姿都刻意盡量模仿番民初時期嘅女性。
連坐姿都刻意盡量模仿番民初時期嘅女性。（圖片來源：TVB）

受訪時，笑言確實有不少人這樣說：「真係都有唔少人話我同裸泳似樣，似佢咁靚我都好開心。同佢哋兩位前輩合作好榮幸，裸泳好溫柔、對人好好，真係好似一個家姐咁好照顧我。韋家雄就係一個活潑嘅笑彈，同佢做對手戲最緊要係忍笑，佢成日講好多爛 gag，令到大家拍攝嘅氣氛都變得好好。」談到著旗袍時身形完美，Stephanie 坦言正式拍劇前有刻意減肥：「因為造型係着旗袍，為咗出嚟個效果好睇啲，所以有特登食清啲減番少少，嗰時用咗一個西柚減肥法，每餐食半個西柚，食多啲菜，減少食澱粉質，有食肉，個成效都唔錯㗎。」

本尊就位 李芷晴
李芷晴（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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