《本尊就位》｜甄采浠攀上主演，全程旗袍Look驚艷！韋家雄喜感爆燈，李成昌再送驚喜
由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，將於今晚（29 日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、甄采浠、韋家雄、李成昌、樊亦敏、黎燕珊、黃嘉樂及區明妙等。
以神仙加神棍再加「人仙愛情三角錯」為劇集主題的《本尊就位》，除了兩位年青主角孔德賢及陳嘉慧，及終於洗底成功奸角變神仙的謝東閔外，還有大量好戲綠葉加持，當中最值得留意的，是入行超過 16 年、正式拍劇經驗達七年的甄采浠（Carisa），終於得償所願攀升主演之列，Carisa 受訪時坦言難以置信！劇中飾演妓院「溫香玉院」老闆歸二娘的 Carisa，雖然劇中年紀有番咁上下、但風韻猶存，表面是社交能手的她，對旗下囡囡算死草之餘又不失人情味，更有師奶仔及單純一面，令人又愛又恨。「要錢唔要命」的二娘，最終為了妓院生意竟鋌而走險欺騙惡霸金士豪（韋家雄飾），走佬收場之餘更要付出沉重代價…劇齡 7 年的Carisa，代表角色先後有《愛‧回家之開心速遞》高小姐及《果欄中的江湖大嫂》「惡人菊」，每當有新作品推出，Carisa 角色在網上亦定必引發討論。
談到首度升呢「主演」，Carisa 受訪時勁興奮：「我拍 TVB 劇咁多年第一次做女二，當我收到天書（雛型劇本）時，我都呆咗。」Carisa 續指拍攝《本尊》除了要同時兼顧《愛‧回家》及《你好，我的大夫》外，還要為演唱會排舞背歌詞，每日休息時間極少。另因二娘與大夫的醫生角色性格大不同，故拍攝時有點「精神分裂」：「我《大夫》個角色好 Serious，有啲心理病，但歸二娘就相對輕鬆同份人大無畏啲，冇乜心事又冇包袱，所以拍起上嚟好開心，冇咩壓力。最開心係同韋家雄合作，佢真係好搞笑，同佢拍親對手戲都笑唔停，同佢劇入面會有調情戲。」
談到劇中近乎全程旗袍 Look，Carisa 謙稱自覺身形未夠完美，並笑謂買了大量「有袋打底褲」派街坊，方便劇中囡囡「開工」：「主要係想方便大家裝嘢喺身。」又謂由於拍攝期間正值嚴寒，旗袍裝束又較單薄，故劇中旗袍兵團每次開工均會狂黐暖貼上陣。除了旗袍蝦人著，Carisa 劇中髮型亦需費時打造：「我個頭有成三個假髮，每個假髮都要另外卷，所以整呢個頭至少 1 個至個半鐘。加上又要噴好多嘢，所以我每日都要帶定頂帽放工戴，返到屋企即刻洗頭。」
除了 Carisa，劇中強勢加持綠葉還有韋家雄及李成昌。出名是電視城「開心果」的韋家雄，飾演為錢「不擇手段」的惡霸金爺，雖然金爺講金唔講心，某些手法更相當極端，但由於為人蝦碌，搞笑位接連不斷喜感爆燈，所以即使演壞人亦不會令人厭惡，反而期待其出場炒熱氣氛。至於從演經驗長達 45 年的李成昌，以「演乜似乜」馳名，之前昌哥與監製梁耀堅憑《異搜店》結局一幕帶給觀眾演技新境界之衝擊，是次二人再度攜手自然令人引頸以待。是次飾演大好人五族房鎮鎮長辛虎的昌哥，角色溫文有禮又善良，更是不折不扣「愛妻號」。這次昌哥將與監製再度攜手投放「驚喜彈」，敬請期待。