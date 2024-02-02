本尊就位

《本尊就位》｜謝東閔孔德賢冬天拍淋雨戲，古文對白考驗演技

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由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。

本尊就位 呢個位係集合咗好多工作人員嘅努力拍出嚟！
呢個位係集合咗好多工作人員嘅努力拍出嚟！（圖片來源：TVB

昨晚（1 日）一集劇情講述，木昆（孔德賢飾）調查杜鵑被殺（劉嘉琪飾）真相期間、遭真兇谷世祥（黃建東飾）扑暈兼掉入井中，事件殃及趕到現場營救的呂洞賓（神仙名）／雷石（人間化名）（謝東閔飾）。齊齊被困井底的木昆及雷石，無論如何花盡力氣仍逃不出古井，最終在千鈞一髮之際雷石「法力回歸」，並施法帶木昆逃離古井，並自此纏著木昆瘋狂說教，「煩到冇朋友」。原來獲元始天尊親自落 order 的呂洞賓，在何仙／何仙姑（樊亦敏飾）幫助下終了解到自己是導致木昆走上歪路的罪魁禍首，是次下凡真正目的是協助木昆走回正軌順道贖罪…昨晚古井一幕，謝東閔與孔德賢相當大犧牲，二人除了要花大量力氣想辦法以背對背形式爬出古井外，更要全程浸在水裏；當中最令人有記憶點的，是場口下著滂沱大雨，跌入井底仍不忘瘋狂向谷世祥說教的呂洞賓，要一邊說教一邊硬食大量人造雨，頭髮更被弄濕至成「比達 Look」，相當爆笑；而謝東閔身旁的孔德賢雖然不用應付這麼多對白，但被人造雨瘋狂「襲擊」的他，不但被「襲擊」至面容扭曲，更連雙眼也睜不開，十分誇張。謝東閔受訪時，坦言井底戲拍足兩日，並透露與孔德賢的「二人四足攀井」場口，是在棚架、威也及動作替身幫助下完成拍攝，製作認真：「呢場戲差唔多臨尾聲先拍，嗰時已經開始變凍，落水都真係幾凍。我哋嗰場係吊威也，同埋搭咗個好大嘅景，都拍咗兩日架。」

本尊就位 齋睇相，都 Feel 到佢拍當日好辛苦，但佢依然話好 Enjoy，唔怪之得孔德賢都留言讚佢專業啦。
齋睇相，都 Feel 到佢拍當日好辛苦，但佢依然話好 Enjoy，唔怪之得孔德賢都留言讚佢專業啦。（圖片來源：TVB

「煩音」呂洞賓反應慢半拍有喜感

是次謝東閔飾演的神仙呂洞賓相當出位兼入屋，皆因這位神仙不但傻吓傻吓兼不靈通（皆因失去了法力）、反應全部慢半拍又錯 Timing 之餘，更生性囉嗦愛說教！無論大是大非、或是小事一則，呂洞賓都能說到天涯海角，當中還夾雜大量古文及詩句，「煩音」程度令人不禁想起羅家英的經典角色「唐三藏」。謝東閔受訪時坦言有被古文考起：「啲古文真係背得好辛苦，呢套係我拍咁多套背得最多古文嘅一套戲，有啲仲要我自己都未必好明，所以都要花好多時間研究。」雖然呂洞賓「煩到冇朋友」，但正正因為「做乜都錯」，反而成功入屋，有網民留言笑指謝東閔角色可愛：「戇居得嚟幾好笑」。對此東閔笑言：「係呀，我自己就設計咗神仙同凡人有代溝呢個位出嚟，咁樣希望出嚟效果搞笑啲，好多謝網民睇得開

本尊就位 不過講道理同說教方面從來唔甩拖，但網友就讚佢戇居得嚟幾好笑。
不過講道理同說教方面從來唔甩拖，但網友就讚佢戇居得嚟幾好笑。（圖片來源：TVB

心。」另黃建東今早亦在社交網補充，指拍攝當晚只有十度，雖然拍得辛苦，但他笑言 Enjoy，皆因很喜歡自己的悲情角色：「拍戲永遠都係咁，平時又唔見咁凍，到拍嗰日半夜超凍，好似得 10 度，我嗰陣又唔識得用保鮮紙打底，一路跪喺泥地一路打住冷震咁講對白。」

本尊就位 梁珈詠雖然戲份唔多，但睇得出好畀心機做。
梁珈詠雖然戲份唔多，但睇得出好畀心機做。（圖片來源：TVB

除了主角，《本尊》配角亦甚有發揮，昨晚飾演杜鵑（劉嘉琪飾）死亡事件目擊證人傻姑的梁珈詠，在 2 分半鐘的演繹中明顯花盡心思，除了刻意以小孩 tone 說對白，眼神亦相當孩子氣！其中一幕邊憶述杜鵑被殺經過、邊嘟嘴撒嬌及企圖推開雪花（陳嘉慧飾）的手作自我保護，更是看出珈詠已完全進入狀態，說至激動處還眼泛淚光。有「御用師奶」之稱的「大頭妹」梁珈詠，入行 24 年演過劇集超過 100 套，直到前年終憑參加《全能司儀選拔大賽》打開知名度；當年珈詠在節目中一句勵志 bite：「我都真係仲有堅持緊」感動不少觀眾。

本尊就位 講講吓，佢仲有眼泛淚光添。
講講吓，佢仲有眼泛淚光添。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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