沖遊泰國｜冬蔭表妹惹猩猩垂涎先狼吻後胸襲 胡慧沖孖泰版林依晨歎火鍋

泰國旅遊達人胡慧冲主持的 J2 王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰冲遊泰國》，共 20 集節目逢周一至周五晚十點半在 J2（82 台）播放。今次來到第 9 輯沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺 玲 玲 及 「 冬 蔭 家 族 」 成 員 包 括 冬蔭 妹 、 冬 蔭 哥 哥 、「 泰 版 李 嘉 欣 」 的 冬 蔭 表 妹 （ 前 名 「 布 吉 妹 」） 及 家 族 新 成 員貌 似 林 依 晨 的 冬 蔭 表 姐 Yan。