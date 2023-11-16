沖遊泰國 冬蔭表妹 ^冬蔭表妹^猩猩狼吻

沖遊泰國｜冬蔭表妹惹猩猩垂涎先狼吻後胸襲 胡慧沖孖泰版林依晨歎火鍋

tvb娛樂
東方新地
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泰國旅遊達人胡慧冲主持的 J2 王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰冲遊泰國》，共 20 集節目逢周一至周五晚十點半在 J2（82 台）播放。今次來到第 9 輯沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺 玲 玲 及 「 冬 蔭 家 族 」 成 員 包 括 冬蔭 妹 、 冬 蔭 哥 哥 、「 泰 版 李 嘉 欣 」 的 冬 蔭 表 妹 （ 前 名 「 布 吉 妹 」） 及 家 族 新 成 員貌 似 林 依 晨 的 冬 蔭 表 姐 Yan。

昨晚（15 日）胡慧冲帶住冬蔭表妹同表哥，到訪曼谷超大型開放式動物園。冬蔭表妹玩得最開心，她坐鐵籠車餵飼老虎、又餵長頸鹿愛心爆棚。不過冬 蔭 表 妹 同園中猩猩合照時就「出事」，猩猩似乎垂涎美色，對她特別熱情一見面便狂錫。猩猩接住再轉姿勢，趟在冬 蔭 表 妹 大 腿 後 再 錫 。 最 狼 死 一 招 是 雙 手 環 抱 胸 前 ， 令 冬 蔭 表 妹 有 點 不 知 所措 ， 最 後 猩 猩 還 得 意 地 同 冬 蔭 表 妹 伸 脷 合 照 。 昨 晚 節 目 還 介 紹 可 以 瞓 住 大 床 睇戲 的 戲 院 、 全場服務員都是女扮男裝；以 女 仕 為 主 打 的 高 級 酒 吧 。

今 晚 （16 日）同明晚（17 日）冬蔭表妹繼續出場，她性感泳衣擔當享受池畔的水力帶摩池。胡慧冲跟住帶她品嚐 InterContinental Bangkok 酒店的中菜同點心，特點是香港廚師打理，絕對適合港人口味。不過最吸引冬蔭表妹的是酒店馳名的 home made 下午茶主打朱古力，8 月中才重開，盛惠每位約 1,000 泰銖（約 220 港元）。接住登場是「泰版林依晨」冬蔭表姐 Yan，她跟胡慧冲以一身古裝亮相，突顯出蜀大俠火鍋店的古代武俠風情裝潢。一入到店內便有大大條金龍掛在頭頂，差不多每處地方都是打卡位。冬蔭表姐話泰國人非常喜歡吃火鍋，加上這裏古色古香的中式裝飾及表演，已成為景點之一，吸引大批本地人到訪。

沖遊泰國 冬蔭表妹
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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