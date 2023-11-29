沖遊泰國｜樂翊榆火辣三點式34C身材曬光翻版劉心悠裸歎椰子Spa
泰國旅遊達人胡慧冲主持的 J2 王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸
款呈獻︰冲遊泰國》，周一至周五晚十點半在 J2（82 台）播放。有大家喜愛的「叉燒
姐」鄺 玲 玲 及 「 冬 蔭 家 族 」 成 員 冬 蔭 妹 、 冬 蔭 哥 哥 、「 泰 版 李 嘉 欣 」 的 冬 蔭 表 妹（ 前 名 「 布 吉 妹 」） 及 家 族 新 成 員 貌 似 林 依 晨 的 冬 蔭 表 姐 Yan 主持。
本周來到完結篇，節目繼續精彩，今晚（29 日）胡慧冲轉戰泰國蘇梅島，該島有兩樣東
西多︰多影相打卡靚酒店及多馬騮。今集壓軸登場的有「 翻 版 劉 心 悠 」 之 稱 的 樂 翊
榆 ， 她 作 為 泳 裝 擔 當 ， 在 餘 下 幾 集 ， 每 集 她 都 會 穿 上 不 同 款 式 的 火 辣 三 點 式 登場 ， 大 曬 34C 身 材 。 今 晚 樂 翊 榆 率 先 以 一 襲 白 色 比 堅 尼 亮 相 ， 同 時 連 環 裸 歎 蘇梅 兩 款 不 同 的 spa。 率 先 試 的 是 Cave Rai Ra Beach Spa， 特 點 是 以 椰 子 為 主 題 ， 以
椰 油 、 椰 子 作 全 身 按 摩 推 拿 ， 全 程 2 小時，收費 3,500 泰銖（約 782 港元），做完全
身散發陣陣椰香。歎一款當然未能滿足樂 翊 榆 ，接住她 先焗個泰式草藥薰蒸排毒，再以
椰子成份物料，作全身磨砂，做足兩小時收費，都只是 2,000 泰銖左右（約 446 港元），
非常抵玩。
明 晚 （30 日）樂 翊 榆 毫 不 吝 嗇 ， 換 上 另 一 款 性 感 泳 衣 登 場 。 先 介 紹 W Koh Samui
酒 店 ， 賣 店 是 全 部 房 間 都 是 pool villa， 超 豪 一 間 面 積 達 3,200 呎 ， 有 私 人 海 灘 、
桑 拿 房 ， 更 可 以 在 私 人 泳 池 歎 floating breakfast，一 晚 盛 惠 32,000 泰 銖 （ 約 7,138
港元）。酒店還主打正宗日本懷石料理，收費平香港差不多一半。樂 翊 榆 作 為 性 感 擔
當 ， 背 部 全 裸 試 埋 酒 店 的 熱 石 按 摩 是 理 所 當 然 ， 收 費 1 小時 3,500 泰 銖 （ 約 782港元）。後晚（12 月 1 日）終極一集繼續精彩，樂 翊 榆 展 示 最 後 一 套 三 點 式 泳 衣 ，
同 時 以 性 感 姿 態 打 泰 拳 ， 連 胡 慧 冲 都 忍 不 住 。 作 終 極 「 下 海 」 娛 樂 觀 眾 ， 絕 對不 容 錯 過 。
樂翊榆曾代表香港參選第四十八屆《 Miss Intercontinental 2019》比賽，獲「香港化學教
父」Dr. K. Kwong 在專頁上「加持」，因而被網民認識，贏得「翻版劉心悠」的稱號。她
自小在英國長大，選美後未有加入娛樂圈，目前擔任 BNO 英國移民顧問，提供移民、住
屋、揀地區、升學等的一條龍服務。