浪漫臺灣48小時｜行仔與成人臺女優央央熱血約會終極BossCosplayer噗醬在賽車場製造浪漫與激情
以約會旅遊實境作賣點的 J2 節目《浪漫台灣 48 小時》，逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共 20 集的節目中，會有 8 位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、
Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。
歡樂時光過得特別快，又係時候講拜拜。《浪漫台灣 48 小時》來到播出最後一周，同打機一樣「終極 Boss」終於要出場。假如以為之前的藍鯨、妤妤已屬極品，觀眾們實在太年青。所謂「強中自有強中手，一山還有一山高」，今晚（15 日）登場的噗醬將「騙圖術」發揮到極致，變成一門藝術。難得的是 Arthur 全程毫無怨言。
噗醬本身為一名 cosplayer，她的 IG 貼滿性感及可愛的 cosplay 照片。Arthur 今晚安排同
噗醬玩卡丁賽車，打算製造浪漫與激情。噗醬雖然外表斯文，但揸賽車卻非常狠辣，為求爭勝在其中一個彎角，撞開 Arthur 的車爬頭，最後順利勝出。噗醬對 Arthur 的安排非常滿意，且大讚說︰「對他有顛覆的印象，雖然看起來白白淨淨小鮮肉，但蠻照顧女生，是暖男一名。」
Arthur 事後話想不到噗醬行火辣路線，所以有點措手不及，他笑說︰「張相同我印象中台灣女仔係一樣，但真人就完全唔同。」他接受訪問時被問到，會否再次有遇「騙圖」感覺，Arthur 認真表示︰「希望啲人唔好俾外在影響，先入為主。同佢傾偈好舒服，可以暢所欲言，講咩都得。」最後埋單計數， Arthur 表示最難忘約會對象，會是啦啦隊隊員賴可。
昨晚（14 日）行仔新約會對象；成人台女優央央已率先亮相。第一站行仔居然帶央央行五金店，之後去歎下午茶品嚐吐司。央央跟一般女生一樣，都是相機先食。今晚行仔帶央央 DIY 香氛精油，席間知道央央職業後，二人先停頓了一陣後轉移問題。行仔接受訪問時表示第一個反應是「沒想到」，他尷尬的說︰「仲諗咗一陣係咩嚟，即刻跳下一個題目。不過我好奇到底要唔要剝衫？腦入邊即刻好多畫面出現咗。」總結整個行程，行仔毫不掩飾最難忘對象是「重機女神」江江，他說︰「精緻嘅明眸，同埋我鍾意同人傾偈佢好傾得。而且外形可愛，令人更加想同佢傾偈。」