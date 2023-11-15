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浪漫臺灣48小時｜行仔與成人臺女優央央熱血約會終極BossCosplayer噗醬在賽車場製造浪漫與激情

tvb娛樂
東方新地
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以約會旅遊實境作賣點的 J2 節目《浪漫台灣 48 小時》，逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共 20 集的節目中，會有 8 位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、

Arthur 直言噗醬的真人跟照片有出入。
Arthur 直言噗醬的真人跟照片有出入。（圖片來源：TVB）

Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。

歡樂時光過得特別快，又係時候講拜拜。《浪漫台灣 48 小時》來到播出最後一周，同打機一樣「終極 Boss」終於要出場。假如以為之前的藍鯨、妤妤已屬極品，觀眾們實在太年青。所謂「強中自有強中手，一山還有一山高」，今晚（15 日）登場的噗醬將「騙圖術」發揮到極致，變成一門藝術。難得的是 Arthur 全程毫無怨言。

噗醬的 IG 有不同款 cosplay 及性感照。
噗醬的 IG 有不同款 cosplay 及性感照。（圖片來源：TVB）

噗醬本身為一名 cosplayer，她的 IG 貼滿性感及可愛的 cosplay 照片。Arthur 今晚安排同

噗醬的 IG 有不同款 cosplay 及性感照。
噗醬的 IG 有不同款 cosplay 及性感照。（圖片來源：TVB）

噗醬玩卡丁賽車，打算製造浪漫與激情。噗醬雖然外表斯文，但揸賽車卻非常狠辣，為求爭勝在其中一個彎角，撞開 Arthur 的車爬頭，最後順利勝出。噗醬對 Arthur 的安排非常滿意，且大讚說︰「對他有顛覆的印象，雖然看起來白白淨淨小鮮肉，但蠻照顧女生，是暖男一名。」

Arthur 今晚15 日）帶噗醬玩卡丁賽車。
Arthur 今晚（15 日）帶噗醬玩卡丁賽車。（圖片來源：TVB）

Arthur 事後話想不到噗醬行火辣路線，所以有點措手不及，他笑說︰「張相同我印象中台灣女仔係一樣，但真人就完全唔同。」他接受訪問時被問到，會否再次有遇「騙圖」感覺，Arthur 認真表示︰「希望啲人唔好俾外在影響，先入為主。同佢傾偈好舒服，可以暢所欲言，講咩都得。」最後埋單計數， Arthur 表示最難忘約會對象，會是啦啦隊隊員賴可。

（圖片來源：TVB）

昨晚（14 日）行仔新約會對象；成人台女優央央已率先亮相。第一站行仔居然帶央央行五金店，之後去歎下午茶品嚐吐司。央央跟一般女生一樣，都是相機先食。今晚行仔帶央央 DIY 香氛精油，席間知道央央職業後，二人先停頓了一陣後轉移問題。行仔接受訪問時表示第一個反應是「沒想到」，他尷尬的說︰「仲諗咗一陣係咩嚟，即刻跳下一個題目。不過我好奇到底要唔要剝衫？腦入邊即刻好多畫面出現咗。」總結整個行程，行仔毫不掩飾最難忘對象是「重機女神」江江，他說︰「精緻嘅明眸，同埋我鍾意同人傾偈佢好傾得。而且外形可愛，令人更加想同佢傾偈。」

行仔帶央央食吐司，跟一般女生一樣都是手機「先食」。
行仔帶央央食吐司，跟一般女生一樣都是手機「先食」。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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