浪漫臺灣48小時｜施焯日與臺版姜麗文熱戀驚喜公主抱獲贈驚喜揭露臺灣女性開放風情

以約會旅遊實境作賣點的 J2 節目《浪漫台灣 48 小時》，逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共 20 集的節目中，會有 8 位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、