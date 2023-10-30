浪漫臺灣48小時｜施焯日與臺版姜麗文熱戀驚喜公主抱獲贈驚喜揭露臺灣女性開放風情
以約會旅遊實境作賣點的 J2 節目《浪漫台灣 48 小時》，逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共 20 集的節目中，會有 8 位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、
Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。
本周繼「重機女神」江江跟啦啦隊隊員賴可之後，兩位港男 Arthur 同行仔再跟另一對台灣女生約會。明晚（31 日）行仔約會對象是「普渡女神」妤妤，他們相約在台南一間木造日式建築咖啡廳見面。等待期間行仔表現忐忑，當妤妤出現一刻，他露出極驚訝的表情，毫不掩飾被妤妤心口開窿的性感上衣嚇一跳。行仔繼上趟跟 34E 江江共浴後，再跟34E 妤妤約會自然受寵若驚，他接受訪問時尷尬表示︰「估唔到台灣女仔衣著咁開放，咁性感。我個人比較驚大（胸），好大壓迫，最好唔係太大亦唔係太細。唔知道導演係對我好，定係想見到我尷尬嘅反應，所以專係安排啲性感女嘉賓畀我。」
妤妤本身從事品牌行銷工作，同時經營自家社群媒體，走吃貨網紅路線。所以本周行程二人都以吃貨、打卡為主，先後到訪 Nest_de_O_Bar 打卡餐酒館、南埕衖事雪糕店、藥膳雞湯店等。行仔笑言不枉此行，除了試到台南美食，還從妤妤身上學曉經營網頁秘訣，增加自己網頁流量。
另一邊的 Arthur 今次約會對象，是貌似秦沛囡囡姜麗文的健身教練 Karen，二人第一次見面地方，位於宜蘭的三星蔥體驗農場，Karen 對 Arthur 的印象似乎不錯，她說︰「在餵小動物的時候，因為我的頭髮比較長，然後他有幫我把頭髮往後撥，覺得很貼心。」Arthur 的紳士風度，在往後參觀 Cupishoot 射擊博物館時獲得回報。玩遊戲時 Arthur 取笑
Karen 力氣不夠大，Karen 即場自揭教練身份，還輕鬆將 Arthur 抱起連轉數圈。Arthur 事
後接受訪問時笑言︰「我終於明白女仔點解咁鍾意公主抱喇，原來嗰種感覺好開心。睇落搵個健身教練做女朋友都幾好。抱起嗰剎那，諗起細個俾媽咪抱。」
二人往後參觀米粉觀光工廠、羅東駿懷舊餐廳等地方。參觀懷舊餐廳時，Arthur 為 Karen找到心儀的香煙糖，成功加分兼拖手，繼續發揮「女殺手」本色。本周稍後 Arthur 與行仔會互換女伴約會。