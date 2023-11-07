浪漫臺灣48小時｜施焯日被藍鯨二度情挑先驗腹肌再亂摸做體檢行仔與檳榔西施互動拍照情侶Feel爆燈
以約會旅遊實境作賣點的 J2 節目《浪漫台灣 48 小時》，逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共 20 集的節目中，會有 8 位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、
Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。
明晚（8 日）Arthur 迎接「挑戰」，跟登山網紅「肉食系」的藍鯨約會。人如其名藍鯨有壯健的體魄，喜歡赤身露體行山。飯量亦驚人，午飯時個人獨取兩份餐，是 Arthur 食量的一倍。藍鯨作為「肉食系」女生，行事亦非常直接。他們行野外用品店時，藍鯨自爆喜歡穿比堅尼行山，又問 Arthur 會否有六塊腹肌的同時，已伸手想拉起對方的 T 恤，嚇到 Arthur 往後縮拒絕。本周稍後他們到訪平溪煤礦博物館，今趟「情場浪子」Arthur 第二趟受到考驗。交談中提到當年礦工入煤礦前，要接受健康檢查。藍鯨聽後二話不說便要替 Arthur 作體檢，嚇到 Arthur 再次出手制止。
藍鯨事後直言不介意互動，讓 Arthur 做檢查，她興奮的說︰「如果是我喜歡的對象，對我有肢體接觸的話，其實是蠻開心的。『人醜性騷擾，人帥真好』。」Arthur 雖然兩次被情挑，但接受訪問時自言對藍鯨有好感，他含蓄的說︰「好好，我就係鍾意啲咁熱情女仔。身體檢查時佢真係亂摸，係有啲嚇親，不過我接受得到。」
至於行仔今晚（7 日）約會對象，不再是波濤洶湧的台灣女生，而是趨於平實的檳榔西施芬尼。芬尼外型纖瘦，從紋身到打扮，都表明是辣妹一名。她行為斯文有禮，完全是行仔喜歡的類型。行仔的約會經驗值，比起前兩次已增強不少，今晚首次約會已安排行山路，製造拖手機會。事後行仔充滿自信的表示︰「同芬尼溝通互動良好，係非常之滿意。可能係有咗經驗，所以即刻強咗起嚟。」他們本周由新竹的愛情火車站（合興車站），到甚有香港 feel 的東門市場，都不停互動合照，感覺如熱戀中的小情侶。不過行仔今晚卻做錯一件事，令他同芬尼未能更進一步而耿耿於懷。想知道行仔如何一子錯？留意今晚播出的節目，自有分曉。