《溜走的真味》｜薛家燕為美食破戒變肥牛，林正峰與三姐煮出火花

一連六集的全新飲食節目《大航假期呈獻：溜走的真味》於今（14 日）晚開始逢周四、五晚上 10 點半於翡翠台播映。《溜走的真味》由獲提名《萬千星輝頒獎典禮 2023》「飛躍進步男藝員」及「最佳男主持」的林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名廚」許美德（德哥）擔任主持，並分別邀得母親是潮州人的薛家燕（家燕姐）、同屬潮州人的陳煒（煒哥）和楊潮凱擔任嘉賓。