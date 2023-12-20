《溜走的真味》｜陳煒see through衫出海玩濕曬，獻身擦蝦蟹嚐「家鄉的真味」

一共六集的飲食節目《大航假期呈獻：溜走的真味》逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。《溜走的真味》由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名廚」許美德（德哥）擔任主持，本周嘉賓是潮州人陳煒（煒哥）。