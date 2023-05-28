澳洲潮什麼｜暢遊西北澳見Quokka梁芷珮趴地瞓身　挑戰14,000呎高空跳傘

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由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列合共六集的《澳洲潮什麼》、將由明天（29 日）起、逢周一至周三晚 10 點半無綫翡翠台播出。

Christy 體驗捉龍蝦。
Christy 體驗捉龍蝦。（圖片來源：TVB）
自己也是首次踏足西北澳的 Christy，首集炮製內容及行程已相當豐富，第一大亮點是近距離親親有「全世界最開心動物」美譽的 Quokka（短尾矮袋鼠），第二大亮點是 Christy 會挑戰 14,000 呎高空、獻出處女 Sky Dive，過程不但緊張刺激、期間俯覽的景色更是相當怡人。另外 Christy 還會帶大家體驗價錢超值、包食包玩的「出海套餐」，只需約 HK$1,500，便可有齊游水、浮潛、出海及超新鮮海鮮盛宴四大超歎體驗。
「全世界最開心動物」Quokka 真係超可愛。
「全世界最開心動物」Quokka 真係超可愛。（圖片來源：TVB）

為靚景高空感動落淚

談到獻出處女 Sky Dive，Christy 正式試跳前坦言：「驚到連自己個名都唔記得」；雖然如此，但為了體驗長達一分鐘的「高空自由時間」，Christy 一來便挑戰二級難度的 14,000 呎高空跳；其間 Christy 目睹同行兩名「隊友」於一級難度的10,000 呎高空起跳時，一度嚇得瘋狂大叫「變態」，但當正式起跳後，Christy 成功克服心理障礙，並放眼享受眼下漂亮景色。Christy 事後笑言在半空欣賞美景期間一度感動落淚，並自責未有做好「表情管理」：「因為以時速二百公里降落真係好刺激，我哋飛足五分鐘。開降傘時離心力最犀利，我喺半空忍唔住滴咗兩滴眼淚，因為個景實在太靚。」

喺正式接受 Sky Dive 挑戰之前，Christy 係非常之咁緊張嘅。
喺正式接受 Sky Dive 挑戰之前，Christy 係非常之咁緊張嘅。（圖片來源：TVB）

另為了親親 Quokka 影靚相，Christy 可謂施展了渾身解數，不但無視 Quokka「便

便」、更多番「瞓身」試圖吸引 Quokka 注意，難怪自拍大豐收。另外 Christy 在節目中還分享了親親 Quokka 兩大禁忌，萬勿錯過。

為咗同 Quokka 自拍，Christy 真係咩姿勢都出齊。
為咗同 Quokka 自拍，Christy 真係咩姿勢都出齊。（圖片來源：TVB）

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