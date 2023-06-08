濠玩夏水禮｜余思霆陳婉衡互鬥晒身材 高領背心勁吸睛

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮》本周日晚（11 日）播出的一集，繼續是「喪玩隊」的Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初。一向身材非常火辣的陳婉衡孖住余思霆互鬥晒身材，兩人更身穿比堅尼大歎按摩池！