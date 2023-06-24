濠玩夏水禮｜米芝蓮三星餐廳遊戲驚險刺激阮兒辣到歪口歪面

遊戲節目《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》明晚（25 日）9點翡翠台播映最後一集，兩位玩得之人林盛斌（Bob）及金剛，帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新水上設施，盡情濕身大比拼；陣容有「喪玩隊」的 Bob、劉溫馨、黃美棋、傅嘉莉和楊潮凱，決戰「好玩隊」的金剛、朱智賢、黃婉恩、阮兒和陸浩明（6 號）。