濠玩夏水禮｜蘇韻姿變豬隊友自我放棄我係垃圾餘思霆陳婉衡漫步天際星空池

遊戲節目《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》逢周日晚 9 點翡翠台播映。兩位玩得之人林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施，盡情濕身大比拼。本周日晚（11 日）播出的一集，繼續是「喪玩隊」的 Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初。