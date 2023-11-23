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無窮之路III無垠之疆｜陳貝兒尋找神祕古村試食泥土烙餅空中暢遊聖城尋獲港式茶餐廳

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由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持、一連十集的《華潤集團呈獻：無窮之路 III-無垠之疆》（以下簡稱為《無垠之疆》），逢周四、周五晚十點半翡翠台播映。本周四（23 日）、五（24 日）晚兩集，Janis 與攝製隊分別走訪了有「美玉甲天下」美譽的和田市、塔克拉瑪干沙漠，以及有「世界屋脊」之稱的西藏。

Janis 喺玉器市場、睇中咗一粒叫價 14 萬人民幣嘅和田玉。
Janis 喺玉器市場、睇中咗一粒叫價 14 萬人民幣嘅和田玉。（圖片來源：TVB）

走訪投資四百萬人民幣的 5G 全息投影教室

和田市位於南疆塔克拉瑪干沙漠地帶，是絲綢之路上的歷史名城，到處可見當年的特色古城及宮殿。在和田市，Janis 先後去了大型玉器市場見識擁有近 7,000 年歷史的「和田玉」；充滿「阿依旺」建築特色的和田團城、了解團城歷史以及近年的改變及改善；在和田市小學見證二千多名學生齊齊做早操的盛大場面之餘，更以第一身了解當地小數民族的上課實況。在探訪學校過程中，最讓 Janis 驚艷的是投資了四百萬人民幣的 5G 全息投影教室；身在北京的老師透過全息投影向學生授課，學生們亦很喜歡這位「投影老師」：「她知識廣博！這種上課經驗太奇妙！」Janis 另外還見識了當地舉行的「烤羊競食大胃王大賽」，除親眼目睹其中一名參賽者只花了 5 分 53 秒便吃光重達 1,200 克的羊肉，還訪問了舉行是次大食比賽的餐廳老闆，了解他一天高達四至五萬人民幣生意額的背後技巧及故事。之後 Janis 與攝製隊前往位於南疆塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠、尋找擁有千年歷史的神秘古村—達里雅布依村。值得一提的是，塔克拉瑪干沙漠是全中國最大、全世界第二大的流動沙漠，總面積超過 33 萬平方公里，即等於約 330 個香港的面積。由於達里雅布依村位置偏僻、沿途道路崎嶇險要，攝製隊除要改坐四驅車出動、更請來專業司機為是次行程開旅；雖然做足準備，眾人沿途依然問題多多，到底最終如何一一迎刃而解？花了超過六個小時後，眾人終於抵達古村後，Janis拜會了三代都在古村生活的維吾爾族人，除深入對方昔日「日曬雨淋」的舊居參觀外，還品嚐了當地人昔日主要食糧—「泥土烙餅」。雖然該塊餅望落又髒又硬又乾，但一心體驗當地人今昔生活的 Janis、二話不說即將烘餅放進嘴裏，完全零包袱、相當專業。

01-07 今個星期繼續係風光如畫，唔單止有日景、仲有夜景。
01-07 今個星期繼續係風光如畫，唔單止有日景、仲有夜景。（圖片來源：TVB）

逾 70 歲張伯西藏開港式茶餐廳展開第二人生

明晚（24 日）一集，Janis 與攝製隊由新疆去到西藏的拉薩，除了深入體驗「藏傳

佛教」的各大廟宇、儀式及信徒修行日常外，最特別的是到訪了一間由香港人開設的港式茶餐廳，在異地大歎港式雲吞麵及魚蛋。之前在香港開 IT 公司、現年70 多歲的張伯，因退休後偶然去了西藏旅行，從而決定在當地展開「第二人生」；談到在拉薩經營食店，張伯笑言成本不用十萬，而且一年只需開八個月便足以維生，張伯笑言：「賺夠咪休息吓，其餘四個月就返香港或者去吓旅遊。」除了歎港式美食，Janis 亦有專誠前往品嚐「藏餐」，除品嚐了當地人的主食—糌粑外，還試食了一碗由氂牛粒、青稞粒、小麥粥及燉蛋炮製而成的特色美食，到底這四種食物溝起來會是甚麼味道？密切留意 Janis 節目中的食後感。

「西藏版衝上雲宵」
「西藏版衝上雲宵」（圖片來源：TVB）

第六集另一個亮點，是西藏女子抬頭的故事，在舊西藏被視為最低等級人種、連接受基本教育的機會也欠奉的舊西藏女性，自 1959 年農奴制度被廢除後，地位逐漸被提高，是集 Janis 便先後拜會了西藏第一代女醫生，及年僅 26 歲的西藏直昇機飛行員堅熱益西；Janis 採訪堅熱益西過程中，更順道體驗了「西藏版衝上雲宵」，坐在堅熱益西駕駛的直昇機上、俯瞰西藏地標及美景，實行空中暢遊聖城。

16-18 Janis 先後拜會了西藏第一代女醫生，及年僅 26 歲的西藏直昇機飛行員堅熱益西。
16-18 Janis 先後拜會了西藏第一代女醫生，及年僅 26 歲的西藏直昇機飛行員堅熱益西。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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