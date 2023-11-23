無窮之路III無垠之疆｜陳貝兒尋找神祕古村試食泥土烙餅空中暢遊聖城尋獲港式茶餐廳

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持、一連十集的《華潤集團呈獻：無窮之路 III-無垠之疆》（以下簡稱為《無垠之疆》），逢周四、周五晚十點半翡翠台播映。本周四（23 日）、五（24 日）晚兩集，Janis 與攝製隊分別走訪了有「美玉甲天下」美譽的和田市、塔克拉瑪干沙漠，以及有「世界屋脊」之稱的西藏。