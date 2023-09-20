爸知弊你嚟湊吖｜吳若希爆料老公Alex虛偽真面目翡翠臺熄機揭祕
無綫實驗性真人騷《HiPP 有機 HMP 嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之擔任「爸知弊幼稚園」校長及副校長，節目本周四（21 日）及五晚十點半翡翠台播出，現身的藝人家庭代表是吳若希（Jinny）、老公 Alex 及仔仔搏啜。
明晚（21 日）一集相當爆笑，出名「水溝油」的 Jinny 與 Alex 上演「史密妻決戰史密夫」，Jinny 在拍攝自己提供的生活短片中，已忍不住直斥 Alex 是「虛偽嘅老豆」，之後同日去到拍攝現場，Jinny 再五度控訴老公「扮嘢」及「虛偽」。事緣Jinny 認為 Alex 私下是嚴父，但在鏡頭面前卻刻意扮溫柔兼能聲，Jinny 說：「嗱！平時佢唔係咁架。平時佢係：『搏啜，做乜掉嘢呀！』，真係一個好虛偽嘅爸爸。」更曾一度嘗試電話對話玩踢爆：「你點解把聲要咁呢？你用番你平時同我講電話把聲先，你點會喂（溫柔 tone）？」
之後 Jinny 行動升級，主動要求製作組扮熄機窺探老公真實面；結果放下戒心的Alex 果真即時進入嚴厲 Mode，眼神凌厲度兼黑面指數齊齊 level up，Jinny 見狀即大叫：「你睇吓佢對住個仔！」真面目盡展現的 Alex，更吃了誠實豆沙包般向諾懿坦誠自己是家中惡人鐵證：「工人同阿媽話佢一唔食飯，佢哋就會話『爸 B 鬧喇』，有一點我一定鬧得好勁嘅，就係食食吓飯隻叉或湯匙跌咗落地。因為我細個家規好嚴，食嘢唔可以嘈，跌嘢落地就打，食飯有剩喺碗，係淨一粒打一藤。」
「怨氣」沖天的 Jinny，還狂數老公三宗罪：「永遠冇手尾」、「好論盡」、「污糟邋遢」，例如將脫掉的鞋子放在客廳中間等；節目拍攝期間，Alex 亦缺點現形忘記食飯前要幫「搏啜」洗手，即時揭發老公罪行的 Jinny 隨即致電「試探」Alex，Alex 為怕激嬲老婆，不經思索便決定撒謊避難，到底 Alex 奸計能否得逞？另外Jinny 亦不滿老公經常「架空」自己：「佢平時對住我個仔，當我冇到，唔會將媽咪呢個字眼提住。」想知道 Jinny 同 Alex 係真‧火星撞地球，還是另類耍花槍大法？密切留意本周播出的《爸知弊！你嚟湊吖！》。
Nicole 踢爆黎諾懿私下好麻甩
另製作組為了給校長諾懿一個驚喜，秘密安排 Nicole 及小春雞成為本周參與錄影嘉賓，務求殺諾懿一個措手不及，故本周並沒有素人家庭登場。原來小春雞與林
盛斌囝囝 Jaye Jaye 一樣數口甚精，為了避開進食討厭食物，竟想出與爸爸講數式「分甘同味」絕招，在監控室食花生的 Nicole 亦忍不住感嘆：「講數最叻，佢最鍾意講數！」又笑指小春雞似足爸爸勁麻甩：「我個仔食飯係衰少少，係麻甩啲。」敏之聞言即追問：「遺傳？」Nicole 笑笑口謂：「唔係遺傳，係有樣學樣。」