爸知弊你嚟湊吖｜吳若希爆料老公Alex虛偽真面目翡翠臺熄機揭祕

無綫實驗性真人騷《HiPP 有機 HMP 嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之擔任「爸知弊幼稚園」校長及副校長，節目本周四（21 日）及五晚十點半翡翠台播出，現身的藝人家庭代表是吳若希（Jinny）、老公 Alex 及仔仔搏啜。