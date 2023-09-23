爸知弊你嚟湊吖｜吳若希口硬心軟讚爆老公Alex揭不發火之謎
無綫實驗性真人騷《HiPP 有機 HMP 嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之擔任「爸知弊幼稚園」校長及副校長，節目逢周四及五晚十點半翡翠台播出。昨晚第八集現身的藝人家庭代表有吳若希（Jinny）、Alex 與仔仔搏啜，以及黎諾懿、Nicole 與小春雞。
Alex 愛妻哲學：你鬧我啫，我又唔會痛
經過前晚及昨晚（22 日）的「史密妻決戰史密夫」，發現 Jinny 對老公其實並不兇狠、只是愛作「小學雞」式投訴；Alex 全程亦像免疫般對「妻子的投訴」零情緒及反應，堪稱天作之合。昨晚 Alex 在以為製作組熄了機的情況下與諾懿盡訴心中情，雖然嘆太太 EQ 低，但亦大拋愛妻金科玉律-「男人不該跟女人爭辯」：「佢係好容易發忟憎。（黎：都有新聞係你老婆話你，你會唔會唔開心？）慣咗喇，呢個亦係唯一一樣嘢佢可能喺出面讚過我，就係話我『腍茲茲』（冇乜脾氣），你咪當（自己）出氣筒咯。」諾懿追問 Alex 曾否就「出氣筒」問題向Jinny「申訴」，Alex 笑言：「實有嘅，但係唔成功咁解，因為你會知道係性格問題，如果我讓步可以冇事冇幹就算啦。我又唔會痛，你鬧我啫，最多個心銀一銀。」
Jinny 爆老公黐身：佢似係我個仔
Alex 又直指 Jinny 最討厭他駁嘴：「呢樣嘢其實我知嘅，但你個火突然升緊，你好難唔講一句，銀佢一句都好，但我駁嘴係會將件事去到最（更）嚴重。」坐在監控室的 Jinny 聞言即直認老公駁嘴會火上加油，諾懿聽畢則忍不住感嘆：「呢個都係重點嚟，千祈唔好同老婆鬧交，到最後都係輸，既然都係輸就唔好鬧喇。」難得「虛偽」老公玩坦白，Jinny 亦放軟態度坦承知道老公很愛自己：「佢係由識我當刻開始，對我嘅愛完全冇減過，佢咁多年以嚟愛我係愛到，我淨係喺佢附近已經 ok，佢係死都要黐住你嗰種，佢似係我個仔。」
昨晚反高潮位多不勝數，最大一個是經常不滿老公論論盡盡的 Jinny，去到節目尾聲時竟同樣驚現「搏啜跌倒事件」，令搏啜爆喊收場，Alex 與諾懿更一人踩一腳，其中諾懿一針見血謂：「你湊咁耐都冇事，阿媽一出嚟湊，抱兩嘢就跌咗落地喇！」而 Jinny 全程不怒反笑。另一反高潮位是 Jinny 竟公開盛讚 Alex 氹搏啜午睡時表現溫柔：「睇到佢氹 BB 瞓覺，覺得好 Sweet。」
Alex 含羞答答笑言恨與吳若希拖手仔
最終看似佛系的 Alex，不但成功冧掂阿仔搏啜與老婆 Jinny，連兒童心理學博士Rosa 及副校敏之亦對他讚不絕口，被選為 A 級爸爸。在無綫官網公開的刪剪片段中，A Grade Alex 被問到最想老婆替他實現甚麼願望時，再顯愛妻號本色兼含羞
答答說：「我想 Jinny 拖住我手喺屋企樓下行一圈，呢個係我太太咁多年嚟覺得好 Sweet 嘅嘢，因為呢一、兩分鐘係屬於我同佢嘅，所以我好珍惜、亦覺得咁已經足夠。」