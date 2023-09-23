爸知弊你嚟湊吖｜吳若希口硬心軟讚爆老公Alex揭不發火之謎

無綫實驗性真人騷《HiPP 有機 HMP 嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之擔任「爸知弊幼稚園」校長及副校長，節目逢周四及五晚十點半翡翠台播出。昨晚第八集現身的藝人家庭代表有吳若希（Jinny）、Alex 與仔仔搏啜，以及黎諾懿、Nicole 與小春雞。