狀王之王｜玲瓏香吻宋世傑 盡顯女性美態姚子羚揭祕臨場變裝之謎

由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（1 日）一集，除了會揭開「蜘蛛精殺人案」終極謎底，宋世傑（王浩信飾）與玲瓏（姚子羚飾）關係亦會有突破性發展！在昨晚（1 月 31 日）釋出的官方預告，姚子羚以超女性化打扮加一個華麗轉身現身宋世傑面前，配以嫣然一笑夠晒粉紅。據知玲瓏與宋世傑今晚緊接這場極唯美的「華麗邂逅」後將會極速成親，宋世傑更會喊唔停，至於逼婚成功的玲瓏則會豪邁喪笑，相映成趣。