狀王之王

狀王之王｜詭辯奇才王浩信女裝造型放笑彈，姚子羚變鬚美人爭風呷醋

tvb娛樂
東方新地

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下周一（29 日），無綫將一口氣連推兩套全新劇集，包括八點半檔的《本尊就位》，及九點半檔的《狀王之王》，兩套除了均是古裝劇，更不約而同大放笑彈，前者笑中有成長、後者笑中考轉數，務求讓觀眾能在開心愉快的氣氛迎龍年。由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金 剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

狀王之王 王浩信劇入面似乎好好艷福喎。
王浩信劇入面似乎好好艷福喎。（圖片來源：TVB

王浩信獲封「電視史上最靚仔宋世傑」

《狀王之王》故事背景發生在政治腐敗、民不聊生的滿清年間，民族小英雄宋世傑（王浩信飾）就在如此亂世之中悄然而生。聰敏機靈的宋世傑，自小遊走於牢房內，見盡世間不公平之事，令他深信所謂法律及公義只是遙不可及的童話，除了因而培養出不戀棧名利的性格，本著「今朝有酒今朝醉」的心態過日子，還變得愛用小聰明淘利，加上天生擁有詭辯口才，行走江湖自然如魚得水。劇中王浩信除有兩名好友何守信（林子聰飾）及宋阿九（金剛飾）外，還有兩名紅顏知己玲瓏（姚子羚飾）及念珊珊（陳楨怡飾），兩名奇女子在劇中更會為宋世傑爭風呷醋。

陳浩民演陳夢吉舌戰王浩信

以無綫經典劇集、由張達明和郭藹明主演、當年播出平均收視高達 31 點的《狀王宋世傑》為藍本的《狀王之王》，還未開播已經引發熱討，除對於當年「宋世傑」升呢劇集監製外，又紛紛表示期待王浩信的古裝演出。翻查資料，貴為視帝的王浩信原來甚少參與古裝拍攝，在約 16 年拍劇生涯中只有《公主嫁到》及《東坡家事》，難怪網民大讚有新鮮感。除了難得演古裝，王浩信更是首度為劇集剃頭，噱頭十足。無綫今日（23 日）除了發布部分官方造型照，日前釋出的官方宣傳片中亦帶出了劇集的熱鬧氣氛及連環笑彈，當中單是角色造型已帶給觀眾無限新鮮感，王浩信更激罕以女裝造型亮相，孖劇中好友金剛鬥嬌俏，畫面震撼。另在首發的造型照中，手持「陳夢吉」紙扇的陳浩民絕對是亮點之一，相隔16 年再露面無綫的陳浩民，對上一次參演無綫劇為《搜神傳》。據知其飾演角色將在劇中與宋世傑唇槍舌劍，齋聽都夠晒睇頭。

胡蓓蔚搞笑寸「終於做番男人」 姚子羚四個字爆笑回應至於飾演玲瓏的姚子羚亦話題性十足，在劇中除了再度大晒非凡身手外，更會以多款黐鬚造型亮相。搞笑的是，姚子羚日前在 IG 上載劇集宣傳片時，其好友胡蓓蔚竟搞鬼留言：「終於可以做返（番）男人，係咪好開心呢？」姚子羚則更搞笑回覆四個字：「本色演出」。除了姚子羚，後起小花陳楨怡在劇中亦是重要女角之一，並會為了王浩信與姚子羚爭風呷醋，敬請密切期待。

狀王之王 陳楨怡睇嚟唔使犧牲靚樣。
陳楨怡睇嚟唔使犧牲靚樣。（圖片來源：TVB
狀王之王
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圖片來源：圖片來源：TVB

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