狀王之王｜詭辯奇才王浩信女裝造型放笑彈，姚子羚變鬚美人爭風呷醋

下周一（29 日），無綫將一口氣連推兩套全新劇集，包括八點半檔的《本尊就位》，及九點半檔的《狀王之王》，兩套除了均是古裝劇，更不約而同大放笑彈，前者笑中有成長、後者笑中考轉數，務求讓觀眾能在開心愉快的氣氛迎龍年。由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金 剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。