狀王之王

《狀王之王》｜陳楨怡初體驗中醫針灸，誤拮姚子羚驚出冷汗

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

昨晚（5 日）一集繼續是「幽靈新娘案」，疑似富家千金林惠敏（鄧伊婷飾）屍體被尋獲，由於毁容嚴重，只能靠衣衫辨識身份。林惠敏丈夫湯文武（莫家淦飾）再度成為疑犯被押往審訊，其間爆出林惠敏另有奸夫驚人反轉，奸夫成最新嫌疑人。另宋世傑（王浩信飾）在仵作念珊珊（陳楨怡飾）幫忙下尋求新線索，發現林惠敏曾經生育，令案情再添轉折…今晚（6 日）宋世傑為了解開謎底，竟化身道士向林惠敏屍體作法，到底最終真相是甚麼？

狀王之王 第８集劇情預告截屏
第８集劇情預告截屏（圖片來源：TVB

事前需背誦大量資料

昨晚是首演古裝喜劇的陳楨怡（Celina）首度登場，她的出現將引發宋世傑太太玲瓏（姚子羚飾）連環打翻醋埕；昨晚玲瓏出手遮掩珊珊胸部確保宋世傑「非禮勿視」一幕，配以 Celina 的零怯場及詫異眼神，相當爆笑。談到劇中造型，Celina坦言洋裝、古裝各有特別，並謂最難忘是經常要隨身攜帶的藥箱：「以前啲藥箱原來成個用實木做，比較重，拍嘅時候可以順便練吓手臂力。」Celina 又透露為了演得更加神似，不但事前做足功課，還看了人生第一次中醫：「我去咗橫店中醫館度睇我人生第一次中醫，仲試埋針灸，我之前未試過，因為本身驚針。因為我拍劇都有施針嘅場面，所以主要要體驗吓個流程。我另外都有睇啲關於仵作嘅劇，去學吓啲揸刀手勢同埋點樣處理啲解剖工具。」除了學手勢，Celina 坦言還要背大量資料：「我劇入面有間中醫館，裏面有個百子櫃。拍之前我有去個中醫館度熟習環境，去記吓啲中藥擺喺邊，因為拍嗰時我要非常熟個櫃。另外我都要花時間記啲中藥名，有啲真係好長。」

狀王之王 陳楨怡昨晚一集首度出場。
陳楨怡昨晚一集首度出場。（圖片來源：TVB

放假照去片場探班：好有家嘅感覺

談到與姚子羚首度合作，Celina 坦言初次與對方見面時有點害羞，幸好子羚相當平易近人：「佢好 warm，我第一次見到佢已畀佢融化，當時我好怕醜，好想 say hi又唔敢，但 Elaine（子羚）已經好熱情。大家相處咗三個月，Elaine 同子涵真係好似大姐姐咁好照顧我，好有家嘅感覺。」Celina 又謂就算不用開工，也會到拍攝

狀王之王 陳楨怡話姚子羚左）同王子涵當正佢妹妹咁照顧。
陳楨怡話姚子羚（左）同王子涵當正佢妹妹咁照顧。（圖片來源：TVB

現場探班，導演林子聰也大讚 Celina 好學又可愛，Celina 說：「呢套劇拍攝氛圍真係好好，每日都好開心，好期待開工之餘又會笑住咁收工，成日都笑到肚痛，所以最難係忍笑。我哋就算唔使拍都會去探班，因為齋睇都已經好開心。」談到最難忘一幕，她透露是今晚的針灸場口，皆因她多次幾乎誤拮姚子羚：「因為速度要求好快，但拍嗰個角度又好難睇清楚施針個位，所以好多 Take 都爭啲針咗落子羚度，我自己都拍到滿頭大汗。」

狀王之王 玲瓏成日借啲意出現「阻住」宋世傑同珊珊。
玲瓏成日借啲意出現「阻住」宋世傑同珊珊。（圖片來源：TVB
狀王之王
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