獎門人春節感謝祭｜湯盈盈呂慧儀樊亦敏姚瑩瑩驚喜突襲，呂慧儀丁子朗紫菜戰爭，樊亦敏陶醉跌倒事件爆笑連連

《鄰住買特約：獎門人春節感謝祭》今（28 日）晚八點翡翠台播映。為了迎新春，今集獎門人陣容相當鼎盛，除了繼續有「獎門人」曾志偉、「獎老」們錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及林正峰，還有 56 名來自熱播綜藝節目《亞洲超星團》的超星練習生：（排名不分先後）丁子朗、趙天翼、鐘駿一、舒灝、黃奕斌、龍之介、羅奕傑、朱永強、赫沐恩、李澤楊、智樹、艾煜坤、王東晨、尹俊嵐、江信熹、鄭吏佑、楊傳卓、大夢、路己、張勝希、艾克力亞、阿昕然、黃星綽、林士元、汪穆清、區珀豪、梁詩煜、楊奕辰、李權哲、黃鑫、陳梁、郭殿甲、吳玄曄、沈梓豪、寧浩然、譚思源、黃昇大、蔡鑫、余宗遙、文佐匡、徐源坤、李逸、奧利、金東彬、孫瀟威、黃攀、林展爍、白子奕、謝鑫、張鎬濂、譚奕天、方玉亨、陳鑫昊、王顔宏、江文俊、孫竟東。