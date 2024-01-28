獎門人春節感謝祭｜湯盈盈呂慧儀樊亦敏姚瑩瑩驚喜突襲，呂慧儀丁子朗紫菜戰爭，樊亦敏陶醉跌倒事件爆笑連連
《鄰住買特約：獎門人春節感謝祭》今（28 日）晚八點翡翠台播映。為了迎新春，今集獎門人陣容相當鼎盛，除了繼續有「獎門人」曾志偉、「獎老」們錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及林正峰，還有 56 名來自熱播綜藝節目《亞洲超星團》的超星練習生：（排名不分先後）丁子朗、趙天翼、鐘駿一、舒灝、黃奕斌、龍之介、羅奕傑、朱永強、赫沐恩、李澤楊、智樹、艾煜坤、王東晨、尹俊嵐、江信熹、鄭吏佑、楊傳卓、大夢、路己、張勝希、艾克力亞、阿昕然、黃星綽、林士元、汪穆清、區珀豪、梁詩煜、楊奕辰、李權哲、黃鑫、陳梁、郭殿甲、吳玄曄、沈梓豪、寧浩然、譚思源、黃昇大、蔡鑫、余宗遙、文佐匡、徐源坤、李逸、奧利、金東彬、孫瀟威、黃攀、林展爍、白子奕、謝鑫、張鎬濂、譚奕天、方玉亨、陳鑫昊、王顔宏、江文俊、孫竟東。
女嘉賓方面，除了之前錄影探班期間公布的江嘉敏，陳懿德，關楓馨及黃婉恩，原來還有來自《愛‧回家之開心速遞》的湯盈盈、呂慧儀、樊亦敏及姚瑩瑩，四人為了追超星，錄影期間失驚無神殺入錄影現場，自封
「愛回家之 Super Beauty」的四人更合力將氣氛推至最高潮。本集繼續有大量感謝祭貨品於晚上九點節目播完後在網購平台「鄰住買」開售；觀眾收看節目期間嘟一嘟螢幕上 QR Code，更有機會搶到 1 蚊鮑魚或螺片換購券，以及現金利是，全晚送出獎品超過 10 萬份！
「愛回家之 Super Beauty」於「開心無敵傳紫菜」環節殺入錄影廠，當四人上台自我介紹完畢後，即獲安排落場與超星練習生傳紫菜。負責打頭陣的「三太」樊亦敏雖然見慣大場面，但夾在 Hugo 黃奕斌及丁子朗（丁丁）中間的她，全程竟陶醉至不能正常運作，緊張到雙眼緊閉之餘，更一度笑到跌落地兼瘋狂拗腰；眼見「三太」咁 Funny，丁丁即反客為主變進擊一方，到底「三太」最終會如何招架？而呂慧儀則是四美中最進擊一位，與丁丁傳紫菜時不但熊抱丁丁，更出動長腳將丁丁夾實，而丁丁亦識做地予以配合，勁有效果，難怪贏得全場歡呼尖叫。至於盈盈未知是否怕老公錢嘉樂呷醋，全程表現半推半就的她，與瑩瑩一樣含蓄又規矩，與呂慧儀相映成趣。
至於一出場便揚言「唔計 show 都 ok」的四位小花江嘉敏、陳懿德、關楓馨及黃婉恩，與超星們玩「開心無敵接力賽」時亦表現瘋狂，當中尤以陳懿德最搶韁。事緣負責「自轉」及拍住區珀豪玩「人肉呼拉圈」的德德，於自轉時已相當搶鏡，平均每轉三個圈便會跌在地上，兼且前後左右傻傻分不清，遭現場獎老狂喝倒采。到玩呼拉圈時，當德德一跳上珀豪身上，珀豪即面露難色兼大叫好重，結果德德「一仆一碌」下再次跌了三次落地，成為本集「滾地葫蘆擔當」。而與德德「尖叫率」不相伯仲的還有江嘉敏，她玩人肉呼拉圈時的面部表情、與三太玩紫菜時一樣恍如劫後餘生，相當有娛樂性。四名小花之中，最具備遊戲實力的則為關楓馨，不但極速過關，還全程表現淡定，值得一讚。
本集超星練習生還玩了「開心無敵啜乒乓」、「開心無敵排排坐」及「開心無敵開口中」，在「排排坐」環節，兩大顏值擔當江信熹及張鎬濂大玩「顏值口不對心」，不但畫面靚爆鏡，二人玩時亦甚有節奏，觀賞指數頗高。而「開口中」環節則有顏值擔當奧利加持，大賣可愛表情包，值得期待！