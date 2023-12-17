獎門人聖誕感謝祭｜佘詩曼化身Man姐，錢嘉樂讚阿佘有壓場感，李施嬅玩到瞓晒身

《鄰住買特約：獎門人聖誕感謝祭》今（17）晚八點翡翠台播映，今集主持陣容有「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩及「新獎老」林秀怡、林正峰。今集節目優惠多多，除有大量聖誕感謝祭貨品於晚上九點節目播出後在網購平台「鄰住買」開售外，觀眾於收看節目期間嘟一嘟螢幕上的 QR Code，更有機會搶到限量 9,000 多封現金利是，節目每一 part 最高金額的現金利是更達 500 港元。